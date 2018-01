1. Hauptrunde – Kroatien und Serbien kämpfen heute um den Sieg!

Seit dem 13. Januar 2018 findet die Handball-EM bereits in Kroatien statt. 16 Teams kämpfen noch bis zum 28. Januar um den Titel.

Neben Deutschland als Europameister von 2016, müssen sich auch einige Ex-Yu-Länder beweisen. Gespielt wird in vier Hallen in Zagreb, Split, Varaždin und Poreč.

So manche böse Zunge behauptet, dass die Matches bei der Handball-Europameisterschaft in Kroatien durch den Tanz der sexy Cheerleader in den Hintergrund gerückt sind.