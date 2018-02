Vor 34 Jahren jubelte die Welt über Olympia in Sarajevo (FOTOS & VIDEOS)

Vor 34 Jahren jubelte die Welt über Olympia in Sarajevo (FOTOS &...

Am 8. Februar 1984 wurden in Sarajevo die 14. Olympischen Winterspiele eröffnet. Dafür lohnt sich ein Blick auf das historische Ereignis in der bosnisch-herzegowinischen Hauptstadt.

Jahr für Jahr gibt der 8. Februar den Bewohnern Sarajevos Anlass, in Erinnerungen zu schwelgen. Im Jahr 1984 richtete Sarajevo die Winterspiele von 1984 aus und rückte die Stadt ins Zentrum der Sportwelt. Die Hauptstadt der damals jugoslawischen Teilrepublik Bosnien-Herzegowina setzte sich gegen die Städte Sapporo und Göteborg durch und erhielt den Zuschlag für die Winterspiele. Die Wahl der Austragungsstätte glich einer Sensation. Es waren die ersten olympischen Spiele auf dem Balkan. Sarajevo wurde zum ersten kommunistischen Austragungsland der Winterspiele gewählt.

Die Stadt zeigte sich von seiner besten Seite: Kurz vor Spielbeginn ließ der Schnee auf sich warten, bis dann schlussendlich doch dicke Schneeflocken Sarajevo in ein sportlich-idyllisches Winterparadies verwandelten. Über Millionen Fernsehgeräte auf der Welt strahlten die Olympischen Winterspiele aus.

Für Jugoslawien wurden zwei Persönlichkeiten zu Helden. Zum einen das Maskottchen der Spiele “Vučko”, ein Wölfchen mit rotem Schal, und der Skiläufer Jure Franko aus Slowenien (der einzige Medaillengewinner Jugoslawiens), der mit Transparenten angefeuert wurde, auf denen stand: “Wir lieben Jurek mehr als Burek!”

Vom 8. bis zum 19. Februar 1984 fanden in Sarajevo die 14. Olympischen Winterspiele statt. Juan Antonio Samaranch, seinerzeit Chef des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), nannte die Spiele damals die “bestorganisierten in der Geschichte”. Politisch gesehen gelten die Spiele von Sarajevo als der letzte große, internationale Auftritt des ehemaligen Jugoslawiens, bevor der Vielvölkerstaat auseinanderbrach.

