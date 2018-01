3 Gründe, weshalb du kein Glück mit Männern hast

Kommt dir dieses Szenario bekannt vor: Du gehst eine neue Beziehung ein – am Anfang war noch alles bestens, und plötzlich verändert er sich – Der Anfang vom Ende! Wenn du einfach kein Glück in der Liebe hast, könnte es sein, dass du bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legst…

LESEN SIE AUCH: Daran merkst du, dass er dich nur verarscht! Mit ihm ist es stets ein Hin und Her und du weißt einfach nie, woran du bei ihm bist? Dann verraten dir diese sechs Anzeichen, ob er ernste Absichten hat, oder dich nur ausnutzt…

Du lässt die “Mutter” raushängen

Kein Mann hat Interesse an einer Beziehung mit seiner Mutter, deshalb solltest du auch nicht so tun, als wärst du seine Mutter! Wenn du jeden seiner Schritte beobachtest, und ihm vorschreibst, wie er zu leben hat, ist er schneller weg, als du dir vorstellen kannst. Hast du ständig dieses Kontrollbedürfnis könnte das auf deine eigene Unsicherheit hinweisen.

Auf der nächsten Seite geht es weiter