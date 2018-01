320.000 € Behandlungskosten: Teenagerin aus Banja Luka braucht dringend Hilfe!

Unlängst erreichte uns die Nachricht von der schweren Erkrankung der 17-jährigen Andrea Lazarević aus Banja Luka (Bosnien-Herzegowina). Die Teenagerin leidet an einer seltenen Bluterkrankung – Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH) . Die jährlichen Behandlungskosten belaufen sich auf 320.000 Euro – Unsummen, die sich die Familie nicht leisten kann.

Die Probleme begannen im Frühjahr 2015, als Andrea auf beiden Unterarmen seltsame rote Blutergüsse bemerkte. Die Eltern setzten sich daraufhin mit der Abteilung für Hämatoonkologie in Verbindung. Nach etlichen Untersuchungen wurde die Anämie Thrombozytopenie diagnostiziert. Der Ursprung war unbekannt. Nachdem keine Besserung in Sicht war, wurde die 17-Jährige nach Belgrad überwiesen, wo sie seit Juli 2017 behandelt wird.

Mitte November folgte dann die Diagnose “Anämie Haemolytica”, was zu Thrombosen der Leber und Hirnvenen mit fatalen Folgen führt. Da diese Erkrankung sehr selten ist, gestaltet sich die Behandlung sehr komplex.

Zur Behandlung kommt nur ein Wirkstoff in Frage – Eculizumab/ SOLIRIS! Das Mittel zählt als teuerstes Arzneimittel der Welt, und kostet die Familie jährlich 320.000 Euro. Da sie nicht in der Lage sind diese Kosten zu tragen, appellieren sie an mögliche Spender, die dabei helfen können, ihre Tochter zu heilen.

Spenden landen auf dem Konto von Andreas Vater, Zoran Lazarević.

Spenden aus Bosnien-Herzegowina: 3383502169277342.

Spenden aus Österreich, Deutschland & der Schweiz:

Bankinstitut: UNICREDIT BANK DD

SWIFT: UNCRBA22

IBAN: BA393383502869278715

Nähere Informationen gibt es unter der 066 240 222 (Zoran Lazarević).