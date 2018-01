8 Dinge, die starken Menschen vollkommen egal sind!

Es gibt sehr wohl bestimmte Dinge, die Menschen mit ausgeprägtem Selbstbewusstsein einfach nicht kümmern. Wir verraten euch, um welche es sich dabei handelt:

1. Trends

Sei es nun in puncto Mode, Technik oder Sport – starke Menschen tragen, kaufen und machen einfach immer nur das, wonach ihnen ist. Sie folgen keinen Trends!

2. Size Zero

Selbstbewusste Menschen messen ihren Wert nicht an irgendwelchen Kennzahlen oder Vorgaben. Sie fühlen sich wohl in ihrer Haut.

3. Die Meinung anderer

Sie wissen genau, dass sie nicht von der Meinung anderer abhängig sind, weshalb sie diese auch herzlich wenig tangiert.

4. Gegen den Strom schwimmen

Starken Menschen macht es nichts aus, aus der Menge herauszustechen und einfach anders zu sein als die Masse. Sei es nun weil sie eine andere Meinung vertreten, oder einfach eine andere Lebensweise hegen…

