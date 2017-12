„AIDS, AIDS!“: Spritzen-Attacke in Wiener U-Bahn

Eine bisher unbekannte Frau verletzte einen Mann in der U-Bahn-Station Westbahnhof am Hals. Die Fahndung läuft auf Hochtouren.

Im November war ein 34-Jähriger zusammen mit einem Freund am Westbahnhof unterwegs. Gegen 3:30 Uhr näherte sich eine Frau den beiden Männern und begann eine Schimpftirade auf sie loszulassen. Die Unbekannte hielt dabei eine Spritze in der Hand und schrie „AIDS, AIDS!“.

Wie die Polizei mitteilte soll die Frau in Richtung des Kopfes des 34-jährigen Opfers gestochen haben. Auch wenn es dem Mann gelang, der Attacke teilweise auszuweichen, so wurde er am Hals verletzt.

HIV-Prophylaxe

Nach dem Spritzen-Angriff verließ die Dame den Tatort, stieg in die U6 und fuhr los. Der 34-Jährige rief sofort Polizei und Rettung. Welches Motiv die Frau für ihre Tat hatte, ist bisher noch nicht bekannt.

Bei der Vernehmung des Opfers, erklärte dieses, dass ihm die Frau komplett unbekannt sei und es keinen Grund für den Angriff geben könne. Der 34-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

Dort angekommen erhielt der Mann eine Hepatitis-Vorsorgeimpfung, sowie Medikamente zur HIV-Prophylaxe. Auf das Opfer werden in den nächsten Monaten noch weitere Untersuchungen zukommen.

Fahndungsfoto veröffentlicht

Nun wurde auch das Fahndungsfoto der Verdächtigen veröffentlicht, welches aus einer Überwachungskamera stammt. Das Fahndungsfoto findet ihr auf der zweiten Seite!