Alle Termine rund um die Miss Vienna und Miss NÖ Wahl 2018!

Chris Steiner ist derzeit der erfolgreichste Missen-Scout des Landes, er betreut nicht nur die Bundeshauptstadt Wien sondern auch das größte Bundesland Niederösterreich und stellt jedes Jahr tolle Kandidatinnen für die Miss Austria Wahl.

Nun hat er seinen Fahrplan der nächsten Wochen fixiert und arbeitet mit vollem Elan auf den nächsten Miss Austria Titel hin. Sein bisheriger Erfolg kann sich sehen lassen – seine Vertreterinnen erreichten die letzten beiden Jahre jedes Mal den Miss Austria Sieg (Dragana Stankovic und Celine Schrenk) und belegten auch die Stockerlplätze dahinter, wie zum Beispiel die erfolgreiche Miss Vienna Kimberly Budinsky.

Jetzt ist er wieder auf der Suche nach hübschen, sportlichen und ausdrucksstarken Mädchen, die Karriere machen wollen. Alle jungen Frauen, die in Wien oder Niederösterreich mitmachen wollen, sollten sich schnell für die Castings bewerben. Einfach ein Mail mit Namen, Foto, Alter, Beruf an office@missvienna.at schicken.

Die nächsten Castingtermine gibt es hier im Überblick:

Casting Wien & NÖ:



Mittwoch, der 28.2.2018 – Wahl Mister und Miss FitOne – ab 17:30

Neben der Teilnahme an der Miss Vienna und Miss NÖ Wahl 2018 werden die Gewinner der Miss & Mister FIT ONE Wahl per Privatjet nach Budapest geflogen und absolvieren dort ein Shootingwochenende der Extraklasse.

Alle Mädchen und Jungs ab 18 bis 35 Jahren können sich jetzt für die Miss & Mister FIT ONE Wahl per Mail an office@missvienna.at anmelden. Alle mit Wohnsitz in Wien und NÖ können dabei auch gleich die Chance nutzen, und sich direkt für die finalen Endwahlen qualifizieren.

„Das wird das größte Casting, das wir bis jetzt organisiert haben, es wird mega und wir erwarten bis zu 100 TeilnehmerInnen und können somit auch gleich die besten Finalistinnen für die Miss Vienna und Miss NÖ Wahl casten“ so MAC Lizenznehmer Chris Steiner, der bereits jetzt mit den Vorbereitungen des riesigen Castings beschäftig ist. „Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall.“ Ist er sich sicher.

Casting NÖ :

Donnerstag, der 22.3.2018 – EMS-Station Wiener Neustadt – ab 17:00

Casting Wien :

Freitag, der 30.3.2018 – EMS Station Wien, Währingergürtel ab 17:00

Die Termine für die großen Endwahlen, die stets mit einem prominent besetzten Publikum ablaufen, stehen nun fest:

Die Miss Vienna Wahl findet heuer bereits zum zweiten Mal als geschlossenen Veranstaltung am Samstag den 21.4.2018 in der Millennium City statt! Dieses Mal mit noch mehr Publikum und noch mehr Show auf der Bühne

Auch für die Miss Niederösterreich-Wahl wurde nun ein Datum fixiert – nämlich Freitag, der 27.4.2018. Die Location wird allerdings noch bekannt gegeben.

Beschlossen ist auch das Miss Vienna Camp, das heuer von 12. bis 14.4.2018 stattfinden wird. Hier werden die Teilnehmerinnen drei Tage lang gecoacht – neben dem Laufstegtrainings findet im Zuge dessen auch das Finalisten-Shooting statt.

Das Miss NÖ-Camp ist auf ebenfalls auf 3 Tage aufgeteilt, nur nicht aufeinanderfolgend: 12.4.2018 & 25. & 26.4.2018

Für die Siegerinnen der Bundesländer geht es im Mai dann weiter in die Missenakademie in die Therme Geinberg nach Oberösterreich, um für die Miss Austria Wahl im September bestens gewappnet zu sein.

„Wir freuen uns auf viele Anmeldungen und ich persönlich hoffe, dass ich auch heuer den Miss Austria Titel mit einem Team einfahren kann. Das wäre dann eine dreifache Auszeichnung meiner Bemühungen und Arbeit in den letzten Jahren!“ lacht Chris Steiner.