Altersbeschränkung: Diese Pizza bekommt ihr erst ab 18!

Die beliebte Restaurantkette Pizza Hut schießt mit seinem neuesten Angebot mal wieder den Vogel ab. Sie bieten nämlich neuerdings eine Pizza an, die so scharf ist, dass sie ein Mindestalter erfordert.

Die “Russian Roulette Cheesy Bite Pizza” ist so feurig, dass man sie erst ab 18 essen darf. Der Grund: Jedes vierte Pizzastück enthält Naga-Chili, die schärfste Chilisorte der Welt, und so wie es sich für eine Russisch Roulette-Pizze gehört, weiß man nicht, in welchem Stück sich die höllisch scharfe Zutat versteckt.

Experten warnen, dass die Naga-Jolokia-Chili eine Schärfe von einer Million Scoville hat. Eine gewöhnliche Jalapeño hat zum Vergleich eine Schärfe um die 3.000 bis 5.000 Scoville. Daher ist hier wirklich Vorsicht geboten.