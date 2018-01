Anastasija in der Vogue: Cecas Tochter gelang Sprung über den Ozean (FOTOS)

Die Modelkarriere von Anastasija Ražnatović schreitet mit großen Schritten voran. Kürzlich druckte auch die UK-Vogue ein Bild von ihr ab.

Cecas Tochter arbeitet in den vergangenen Jahren fleißig an ihrer Karriere in der Modewelt. Am Balkan ist sie bereits sehr gefragt und wird gerne für diverse Werbeauftritte gebucht. Unter anderem ist Anastasija das Markengesicht für das serbische Modelabel „Inverno Caldo“.

Und genau diese Firma schaffte es in die Februar-Ausgabe der UK-Version des weltweit bekannten Modemagazins „Vogue". Anastasija befindet sich somit in der Gesellschaft von internationalen Stars, wie Nicole Kidman und Margot Robbie, die das Cover zieren.

Und genau diese Firma schaffte es in die Februar-Ausgabe der UK-Version des weltweit bekannten Modemagazins „Vogue“. Anastasija befindet sich somit in der Gesellschaft von internationalen Stars, wie Nicole Kidman und Margot Robbie, die das Cover zieren.

