Apple eröffnet ersten Store in Wien: Kunden können auch Programmieren lernen

Das erste Apple Geschäft Österreichs eröffnet Ende Februar auf der Kärntner Straße in Wien. Seit 15 Jahren fasst Apple europäischen Boden.

15 Jahre nachdem der US-amerikanische Konzern sein erstes Geschäft in Europa eröffnet hat, ist nun auch Österreich an der Reihe. Die Bundeshauptstadt erhält seinen ersten Apple-Store Ende Februar.

Genauer gesagt am 24. Februar ab 9:30 Uhr können Fans der Apfel-Marke das Geschäft stürmen. Das Geschäft befindet sich in der Kärntner Straße 11. Neu am Konzept des Konzerns soll das Angebot sein. Denn künftig werden Kunden bei Events die Möglichkeit haben mit Fotos und Videos zu arbeiten und auch Programmieren zu lernen, berichtet “Standard”.

Auch in der Zahlungsart möchte man sich von anderen Elektronikgeschäften unterscheiden. Eine herkömmliche Kassa wird es im Store nicht geben, man wird bei den Mitarbeitern, die mit mobilen Kassensystemen ausgestattet sind, bezahlen.