Arabische Touristenwelle schwappt nach Bosnien – mehr als 20.000 Araber werden erwartet

Die Zahl der Touristen aus Saudi-Arabien in BiH nimmt jedes Jahr stetig zu. In der kommenden Saison werden mehr als 20.000 arabische Touristen erwartet.

Die Zahl der Touristen aus Saudi-Arabien in Bosnien-Herzegowina nimmt jährlich zu. Heuer erwartet der bosnische Botschafter in Riad, Senahid Bristrić, mehr als 20.000 arabische Gäste in seiner Heimat. Aufgrund der Direktflüge von Riad nach Sarajevo, die ab Mitte April starten werden, sei die Nachfrage rapide angestiegen.

Lesen Sie auch: Arabische Interessen im Vordergrund: Saudi Prinz in Sarajevo Der Saudische Prinz Salman bin Abdulaziz bin Salman Al-Saud landete vor einigen Tagen mit seinem Privatjet in Bosnien-Herzegowina. Er versammelte bosnische Geschäftsmänner beim Abendessen. Rund zehn Unternehmer, Vertreter aus Politik und Kultur folgten seiner Einladung. Obwohl der offizielle Grund seines…

“Wir hatten letztes Jahr 8.500 Touristen aus Saudi-Arabien. Insgesamt haben wir 15.000 Visa ausgestellt, jedoch sind 22.000 Touristen sind nach Bosnien gekommen, weil einige von ihnen mit dem Schengen-Visum eingereist sind. Daher erwarten wir in diesem Jahr mehr als 20.000 Touristen aus Saudi-Arabien “, sagte Botschafter Bristrić.

Die Gründe, weshalb Bürger Saudi-Arabiens nach Bosnien-Herzegowina reisen, sind unterschiedlich. Einerseits wollen immer mehr Geschäftsmänner in das Balkan-Land investieren, andererseits sind sehr viele von ihnen als Touristen zu Besuch.

Da in Österreich seit Oktober 2017 das Burka-Verbot gilt, würden zahlreiche arabische Gäste auf andere Länder ausweichen. Bosnien-Herzegowina habe sich auch aufgrund des Klimas und der unberührten Natur für viele die Araber als verlockendes Reiseziel erwiesen. Zu den beliebtesten Touristenmagneten zählen neben Sarajevo Jajce und Mostar.

„Vieles passiert auf Basis von Mundpropaganda. Wenn einige arabische Touristen mit ihrem Urlaub zufrieden waren, empfehlen sie es in der Regel auch anderen weiter. Hinzu kommt die verstärkte Werbung der Reisebüros“, so der Botschafter gegenüber „Klix“.