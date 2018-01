Auf dem Nachhauseweg – Opfer nach Geldbehebung überfallen!

Derzeit wird in ganz Wien nach einem Räuber Ausschau gehalten, der einen Pensionisten nachhause verfolgte, nachdem dieser an einem Bankomaten Geld abgehoben hatte.

Als der 82-jährige am 14. November am Keplerplatz in Wien-Favoriten an einem Bankomat Geld abhob, wurde er von einem Unbekannten beobachtet, und anschließend auf dem Nachhauseweg ausgeraubt.

Dabei ging der Gesuchte äußert brutal vor, und entriss dem Pensionisten das Bargeld. Er ergriff im Anschluss die Flucht, das Opfer blieb mit einem Schock zurück. Eine Videoüberwachung lieferte nun aber Fotos vom Tatverdächtigen.

Sämtliche (anonyme) Hinweise zur gesuchten Person sind beim Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 möglich.