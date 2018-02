Abtreibung im 6. Monat – Deshalb entschied sich diese Frau dafür!

In vielen Ländern wäre eine Abtreibung in der 23. Schwangerschaftswoche ohne triftigen Grund verboten. Dennoch fasste nun ein Ehepaar aus den USA im sechsten Monat der Schwangerschaft diesen Entschluss – und zwar aus einem unfassbar traurigen Grund.

Lindsey Paradiso und ihr Ehemann beschlossen, ihr Wunschkind in der 23. Schwangerschaftswoche abzutreiben, nachdem in der 18. Woche im Zuge einer Routine-Untersuchung eine ungewöhnliche Blase am Körper des Fötus festgestellt wurde – ein Tumor, wie sich später herausstellte.

Dieser sollte das ungeborene Kind laut Einschätzung des Arztes bei der Geburt oder kurz darauf das Leben kosten. Der Tumor, der an dem Mädchen heranwuchs, sollte Herz, Lunge, Augen und Gehirn beeinträchtigen, wodurch keine Überlebenschance mehr bestünde.

Der Zustand des Fötus aber auch der Mutter verschlechterte sich zunehmend, weshalb eine schwere Entscheidung für das Paar ins Haus stand. Die beiden beschlossen, die Schwangerschaft abzubrechen. Die Frau musste ihre Tochter dennoch als Totgeburt zur Welt bringen. 40 Stunden lag sie in den Wehen. Lindsey teilte ihre unfassbar traurige Geschichte nun auf Facebook…