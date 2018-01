Ausbildung zum Führerschein im Winter

Alle beim Fahren nicht ungefährlichen Fahrsituationen wie Nebel, Regen, Schnee oder Dunkelheit erlebt man im Fahrschulauto an der Seite eines Fahrtrainerprofis und ist damit völlig auf der sicheren Seite. So kann einem später mit dem eigenen Auto nichts mehr überraschen.

Führerschein in den Ferien

Manchmal gibt’s im schulischen oder beruflichen Leben eh genug Stress. Was liegt daher näher, als die Theorieausbildung und auch einen Teil der Fahrausbildung in den Ferien zu machen? Abseits von schulischen Anforderungen kann man sich voll auf das Lernen für den Führerschein konzentrieren.

Easy Drivers Brigittenau bietet die Möglichkeit, den Theoriekurs in den Weihnachtsferien zu absolvieren, Easy Drivers Spittelau bietet Kurse in den Semester- und Osterferien an.

Zu beiden Kursen kann und sollte man sich jetzt schon anmelden. Einerseits um sich einen Platz zu sichern, andererseits braucht auch die Behörde ca. 4 Wochen für die Bearbeitung des Antrages. Wenn es dann also zügig mit der Ausbildung voran gehen soll, braucht man etwas Vorlauf.

Weihnachtskurs: 27.12.2017 bis 05.01.2018 bei Easy Drivers Brigittenau

Semesterkurs: 02.02.2018 bis 10.02.2018 bei Easy Drivers Spittelau

Osterkurs: 23.03.2018 bis 31.03.2018 bei Easy Drivers Spittelau

Geniales Lernsystem: nur bei Easy Drivers Fahrschulen

Exclusiv bei Easy Drivers Fahrschulen gibt’s das Easy Web Training. Es ist ein Lernsystem, das schon im Kurs verwendet wird. Damit spart man sich viel Lernaufwand zu Hause. Das Lerntraining ist genau auf den Kursablauf abgestimmt und stellt nur Fragen, deren Inhalte im Kurs gerade behandelt wurden. Zusätzlich kann man dann täglich gemäß dem Kursfortschritt lernen. Fragen, die falsch beantwortet wurden, werden gezielt immer wieder gestellt, bis man sie weiß. Mit Fragen, die man schon richtig beantwortet hat, wird man nicht mehr belastet, das spart Zeit. Zu Kursende ist man dann schon so gut wie prüfungsreif!

Und das Beste: mit der Gratis-APP kann man mit jedem Smartphone oder Tablet nach Lust und Laune jederzeit und überall lernen!

Leistungsfähige Easy Drivers Fahrschulen im 09., 20. und 21. Bezirk

In den Standorten Easy Drivers Spittelau, Easy Drivers Brigittenau, Easy Drivers Wallensteinplatz sowie Easy Drivers am Spitz werden Ausbildungen für Moped, Motorrad (A1, A2, A), 125er für B-Besitzer (Code 111), Auto (B und B17) sowie Anhänger Code 96 angeboten. Bei Easy Drivers Spittelau gibt’s Ausbildung auch für die „großen“ Klassen C, CE und D für LKW, Anhänger und Bus sowie den PKW-Anhänger-Schein BE.

EASY DRIVERS

Dresdnerstraße 44, 1200 Wien Tel.: 01 3505070

https://www.easydrivers.at/brigittenau

Am Spitz 7, 1210 Wien Tel.: 01 2781002

https://www.easydrivers.at/am.spitz