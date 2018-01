„Bijelo dugme“: Tifa und Alen prügeln sich nach Silvesterkonzert

Die beiden ehemaligen Sänger der Gruppe „Bijelo Dugme“, Alen Islamović und Mladen Vojičić Tifa bekamen sich nach einem Silvesterkonzert in Budva so richtig in die Haare.

Wie „Vijesti.me“ berichtet, kam es nach dem Ende des Auftrittes der ehemaligen Mitglieder der legendären jugoslawischen Band zu einer Schlägerei zwischen Alen und Tifa.

Im Backstagebereich sollen die Sänger anfangs „nur“ verbal aufeinander losgegangen sein. Grund für den Streit sei die Tatsache, dass Islamović einen Songteil gesungen hätte, welcher eigentlich für Tifa bestimmt gewesen war.

Sie sollen sich Beleidigungen unter der Gürtellinie zugeworfen haben, welche die Situation eskalieren ließ. Tifa und Alen hätten sich daraufhin verprügelt, wobei der Erstere Augenzeugen zufolge nicht besonders gut ausgestiegen sein soll.

Dieser Zwischenfall bestätig die bereits jahrelang vorherrschenden Gerüchte, dass die ehemaligen Mitglieder von „Bijelo dugme“ wohl nicht mehr besonders gut miteinander auskommen.