Bilder die nur schwer vorstellbar sind: So lebten Menschen in Afghanistan und im Iran

Bilder die nur schwer vorstellbar sind: So lebten Menschen in Afghanistan und...

Auf der Facebook-Seite “Before Sharia Spoiled Everything” (Bevor die Sharia alles verdorben hat) zeigen Menschen mit Migrationshintergrund Bilder aus ihren Familienalben. Sie kommen aus Ländern mit überwiegend muslimischer Bevölkerungsmehrheit und geben Einblicke in eine Welt, als andere politische Regime herrschten.

Die Facebook-Gruppe “Before Sharia Spoiled Everything” zählt über 8.100 Mitglieder. Seit 2017 veröffentlichen Menschen auf dieser Plattform ihre privaten Fotos. Sie stammen aus Ländern mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit und geben Einblicke in säkulare Gesellschaften und Subkulturen des zwanzigsten Jahrhunderts.

Damit möchten die Gründer der Gruppe Alltagsszenen, insbesondere Europäern, aufzeigen und so die gängigen Vorurteile abbauen. Denn diese scheinen von der Existenz dieser Gesellschaft kaum etwas zu kennen. In diesen Ländern haben Frauen studiert und trugen kurze Kleider. Das Leben habe sich kaum von dem unterschieden, das die Menschen in Europa führen.

Die Aktion rief der 48-Jährige Schweizer Rechtsanwalt, Emrah Erken, in Leben. Seine Wurzeln liegen in der Türkei. Andere Mitglieder, die ihre Bilder in der Gruppe ebenso veröffentlichen, kommen aus dem Iran, Irak oder Afghanistan. Mittlerweile leben sie in der Schweiz, Deutschland oder Österreich.

Zum Wandel kam es jedoch, als sich die politische Lage in den jeweiligen Ländern änderte. Beispielsweise durch die Machtergreifung der Taliban in Afghanistan geriet das gesellschaftliche Leben vollkommen aus den Bahnen. Vor 40 Jahren war das Land am Hindukusch ein Sehnsuchtsort. Heute verbindet man mit Afghanistan Krieg und Zerstörung.

In erster Linie werden Fotos aus der Zeit von 1920 bis 1980 gepostet. Laut den Betreibern der Seite, zeige diese Zeit, dass die Menschen in diesen Ländern ein modernes und säkulares Leben geführt haben.