Unabhängigkeit: Bosniens Kampf zwischen Zukunft und Vergangenheit

Bosnien-Herzegowina, ehemalige Teilrepublik des kommunistischen Vielvölkerstaates Jugoslawien, erklärte am 1. März 1992 seine Unabhängigkeit. 26 Jahre danach ringt das Land noch immer um seine Freiheit.

Am 1. März 1992 verkündete Bosnien-Herzegowina seine Unabhängigkeit vom jugoslawischen Bundesstaat. Im Jahr 1991 hatte sich Bosnien-Herzegowina, so wie Slowenien und Kroatien zuvor, ebenfalls für die Unabhängigkeit erklärt. Daraufhin fand am 29. Februar und am 1. März 1992 in Bosnien-Herzegowina eine Volksabstimmung über die Frage der staatlichen Unabhängigkeit dieser Republik statt. Mehr als 99 Prozent der Abstimmenden sprachen sich für ein unabhängiges Bosnien-Herzegowina aus. Die Serbisch Orthodoxe Bevölkerung hatte den Urnengang boykottiert. Nach wie vor feiert nur die Föderation den Tag der Unabhängigkeit.

Am 17. April 1992 erfolgte die internationale Anerkennung Bosnien-Herzegowinas. Unmittelbar danach ereignete sich der schrecklichste Krieg seit dem zweiten Weltkrieg auf europäischem Boden. Völkermord, Zerstörung und ethnische Säuberungen fanden im damals noch jungen Land statt. Von 1992 bis 1995 dauerte der Krieg gegen Bosnien-Herzegowina und endete mit dem Abkommen von Dayton.

Der Waffenstillstand erfolgte, der gewünschte Frieden trat jedoch nicht ein. Im Wahljahr 2018 befindet sich die nationalistische Rhetorik auf dem Höhepunkt. Die jungen Menschen verlassen das Land, um sich außerhalb ihrer Heimat ein Leben aufzubauen. Zurück bleiben Politiker aus den 90er Jahren, die ihre politische Berufsausbildung in den Kriegsjahren absolviert haben.

