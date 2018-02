Ceca singt Tschetnik-Lied auf Geburtstag von Aca Lukas’ Sohn (VIDEO)

Kürzlich tauchte ein Video der serbischen Folk-Sängerin Svetlana Ceca Ražnatović auf, in welchem man sie beim Performen eines nationalistischen Songs sieht.

Auf einer privaten Feier, genauer gesagt der 18. Geburtstagsfeier von Andrej Vuksanović, dem Sohn des bekannten Sängers Aca Lukas, ließ sich die Sängerin nicht nehmen, auch das Mikro in die Hand zu nehmen und ein paar Lieder zum Besten zu geben.

Die Affäre um Dodiks Sanktionen, Rechtsruck am kompletten Westbalkan, Kolindas Schokolade, der „Kosovo ist Serbien“-Zug und vieles mehr lassen einen ernsthaft darüber nachdenken, was am Balkan falsch läuft…