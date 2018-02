Das Sexpuppen-Bordell hat ab jetzt auch “Männer” im Angebot! (VIDEO)

Sex mit Puppen ist ein Phänomen, das immer mehr an Bedeutung und Beliebtheit gewinnt. Diese Tatsache nahm sich eine Deutsche nun zum Anlass, und eröffnete das erste Sexpuppen-Bordell Deutschlands.

In der deutschen Stadt Dortmund ist es zu finden – das BorDoll. Zu finden sind in diesem Etablissement sowohl ausgesprochen realistische Puppen, als auch Exemplare, die japanischen Zeichentrickfiguren nachempfunden sind. Seiner Phantasie freien Lauf lassen kann man zudem in verschiedenen “Themenräumen”.

Besitzerin Evelyn Schwarz ist sich sicher, dass der Reiz an Sex mit einer Puppe jener ist, dass man keine Rücksicht auf Emotionen einer echten Frau aus Fleisch und Blut nehmen muss.

Aber nicht nur Männer kommen im BorDoll auf ihre Kosten. Auch Frauen können sich künftig unter anderem mit der männlichen Puppen Diego amüsieren.