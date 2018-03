Der Weltfrauentag im ehemaligen Jugoslawien (GALERIE)

Der 8. März wird weltweit als Internationaler Frauentag – auch Weltfrauentag genannt– gewürdigt und ist für Frauen auf der ganzen Welt ein wichtiges Datum. Im ehemaligen Jugoslawien hatte der Weltfrauentag einen besonders hohen Stellenwert und war äußerst populär – nicht zuletzt bei Männern.

Wie jede Nation schuf sich auch das ehemalige Jugoslawien seine besonderen Feiertage und die dazugehörigen Rituale. Ein wichtiger Bestandteil davon war auch der Internationale Feiertag am 8. März (“Živeo borbeni Dan žena”). Diesem wurde im ehemaligen Jugoslawien große Bedeutung beigemessen. Viele Frauen haben heute noch glitzernde Erinnerungen an den 8. März und wie er in der sozialistischen Republik Jugoslawien gefeiert wurde. An diesem Tag standen die Frauen im Mittelpunkt. Sie wurden verwöhnt, geehrt, mit Blumen, Pralinen, Theaterkarten beschenkt und ihre Leistungen als Arbeiterin und Mutter gewürdigt.

Für viele Frauen war der Frauentag gleichbedeutend mit dem Muttertag. Er galt als eine Kombination aus Valentins- und Muttertag. Ein sehr persönlicher und wichtiger Tag der Aufmerksamkeit, Liebe und Weiblichkeit. In den Schulen fanden Veranstaltungen zu Ehren der Mütter statt, deren Höhepunkt Gesang, Lieder und Auftritte der Kinder waren. Auch Unternehmen und Betriebe ließen ihre Mitarbeiterinnen an diesem Tag hochleben. Einige Betriebe gaben ihren Frauen sogar ein paar Stunden frei, manche spendierten sogar den gesamten Tag als Sonderurlaub.

Über Gleichberechtigung von Frauen und Männern wurde im kommunistischen Jugoslawien nicht viel debattiert. In der Arbeitswelt und in der Gesellschaft wurde sie weitgehend umgesetzt. Gleiche Aufstiegschancen und Löhne für Frauen waren gesetzlich verankert und galten als selbstverständlich, während es im Westen heute noch Gegenstand von Verhandlungen ist.

Die Zeiten des Sozialismus sind vorbei, aber der 8. März ist Frauentag geblieben.

Seine Wichtigkeit hat der Weltfrauentag dennoch nicht verloren und wird weiterhin jährlich begangen. Frauen auf der ganzen Welt machen am 8. März mit Veranstaltungen, Feiern und Demonstrationen auf noch immer nicht verwirklichte Frauenrechte aufmerksam.Der 8. März birgt als Internationaler Frauentag das symbolische Potenzial für Aufstand, Protest und politische wie gewerkschaftliche Forderungen der Frauen in sich und ist mit dem Kampf für Frauenrechte verbunden.

8. März in der SFRJ

