Der Winter will es noch ein Mal wissen – Extreme Kälte und Schnee kommen auf uns zu

Der Winter will es noch ein Mal wissen – Extreme Kälte und...

Dem Kalender nach nähert sich der Frühling, doch der Winter will davon nichts wissen. Mit Neuschnee geht es ab heute winterlich weiter. Am Wochenende soll die Kältewelle ihren Tiefpunkt mit bis zu -25 Grad erreichen.

Noch möchte der Winter nicht aus Österreich abreisen. In den nächsten Tagen können die Temperaturen sogar auf unter -25 Grad fallen. Der Osten des Landes, bis einschließlich Wien, wird mit Neuschnee bedeckt.

Durch den Schneefall sollte man mehr Zeit einplanen am Weg in die Arbeit einplanen. Autofahrern wird geraten, besonders vorsichtig zu fahren. In der Bundeshauptstadt kann es bis Freitag immer wieder schneien.

Am Wochenende erreicht Österreich die kalte Polarluft aus Nordosteuropa, berichtet „heute“. Spätestens am Sonntag darf überall mit Dauerfrost gerechnet werden. In vielen Orten werden nicht mehr als -5 Grad vorausgesagt.

Bleiben die Nächste klar, drohen sogar Tiefstwerte bis von unter -25 Grad. Extreme Kälte ist in den Bergregionen zu erwarten, wo die Temperaturen in 2.000 Meter auf unter -20 Grad und in 3.000 Meter gar auf -30 Grad sinken können.