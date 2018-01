Die Party geht weiter: Saturday Night Fever Spin-off ab heute im TV!

Mitlachen, mitfeiern, mitschämen – ab heute beglückt uns SNF wieder wöchentlich!

Auf ATV wird wieder gefeiert – und das im ganz großen Stil und nach gewohnter Manier. Wer kann sich nicht an die legendäre Blütezeit des einstigen Erfolgsformats “Saturday Night Fever” erinnern, in dem Jugendliche bei ihren Streifzügen durch die Wiener Partyszene begleitet wurden.

LESEN SIE AUCH: Mario Mali: “Solange ich nicht zittere, und gut sehe, werde ich tätowieren!” Mario Goričkić erlebte in seinen 35 Jahren mehr als so manch einer in seinem ganzen Leben. Und eines wurde mir schon zu Beginn unseres Interviews bewusst – Im Wortschatz dieses Menschen kommt der Begriff “normal” nicht vor.

Endlich strahlt das österreichische Fernsehprogramm ATV ein Spin-off der Kult-Show aus. “Saturday Night Forever” begleitet das österreichische Partyvolk erneut durch abenteuerliche Nächte voller Flirts, Pleiten und Pannen. Angefangen beim Vorglühen und Auftakeln bis hin zum Besuch in den Clubs und darüber hinaus – die Kameras von ATV sind dabei. Wer wohl in die Fußstapfen von Tara, Molti & Co. tritt – wir werden sehen!

Alle Abenteuer der Samstagnacht könnt ihr euch ab heute jeden Donnerstag um 21:30 Uhr auf ATV ansehen.