Diese 3 Sternzeichen trinken alle unter den Tisch!

Falls du in deinem Freundeskreis zu den trinkfesteren zählst, könnte dies auch an deinem Sternzeichen liegen. Wir verraten dir, wer besonders viel Spaß am Glas hat…

Der Steinbock

Steinböcke sind für ihren ausgeprägten Ehrgeiz und ihre Disziplin im Job bekannt. Aber dieses Sternzeichen scheut auch nicht davor zurück, hin und wieder zu tief ins Glas zu gucken – insbesondere, wenn es in einem bestimmten Lebensbereich nicht besonders gut läuft – Als Ablenkung quasi.

