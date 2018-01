4 Fehler beim Heizen, die dich Unsummen kosten!

Der Winter zeigt sich zunehmend von seiner unangenehmen Seite und so kommt es auch, dass in zahlreichen Haushalten auf Hochtouren geheizt wird. Was die meisten aber nicht wissen, ist, dass sie sich durch ein paar einfache Tricks einiges an Heizkosten sparen können.

Wer es geschickt anstellt, kann mehr als 100 Euro im Jahr bei den Heizkosten einsparen.

1. Ein Grad kühler lohnt sich

Viele gehen davon aus, dass die Heizung nur dann ihre volle Wirkung entfaltet, wenn man sie aufs Maximum hinauf dreht, doch weit gefehlt! Die ideale Wohnraumtemperatur beträgt bei 19 bis 21 Grad, im Schlafzimmer darf es sogar kühler sein.

Laut Experten spart nämlich jedes Grad sechs Prozent Heizenergie ein. Somit kommt man auf etwa 115 Euro pro Jahr, die man sich einsparen könnte.