Diese Handy-Tarife werden ab 1. April teurer

Das m:tel Mega-Angebot: Die neuesten Smartphones um 0 Euro!

Egal, ob Sie sich in Österreich, in der EU oder in Serbien, Bosnien-Herzegowina sowie in Montenegro befinden, bietet Ihnen das m:tel Austria Netz die günstigsten Tarife mit einer unglaublichen Menge an Frei-Einheiten und Datenvolumen!