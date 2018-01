Dieser Test verrät dir alles über deine Ängste, Wünsche und Bedürfnisse!

Dieser Persönlichkeitstest ist überraschend zutreffend. Wichtig ist nur, dass man entspannt und ehrlich an folgende Fragen herangeht.

Also, her mit dem Stift, einem Blatt Papier und los geht’s…

Stell dir vor, du befindest dich in einem idyllischen, keineswegs unheimlichen Wald. Schließe nun deine Augen und vertiefe dich in diese Vorstellung, nimm dir nun das Blatt Papier und den Stift und beantworte folgende Fragen ohne großartig darüber nachzudenken. Schreibe einfach jene Antwort nieder, die dir zuerst in den Kopf steigt:

1. Stell dir vor, jemand begleitet dich durch diesen Wald. Um wen könnte es sich dabei handeln?

2. Während du durch den Wald gehst, erblickst du plötzlich ein Tier. Welches ist es?

3. Was geschieht, nachdem sich eure Blicke kreuzen?

4. Anschließend gehst du weiter und landest auf einem Feld. Dort erblickst du das Haus deiner Träume. Wie groß ist dieses?

5. Ist das Haus eingezäunt?

6. Ihr betretet das Esszimmer und erblickt plötzlich den Esstisch. Was befindet sich auf und um diesen Tisch?

7. Ihr verlasst das Haus durch die Hintertür und auf der Wiese entdeckst du einen Becher. Aus welchem Material besteht dieser?

8. Was möchtest du mit diesem Becher machen?

9. Ihr landet am Ende des Gartens und erblickt einen Fluss. Wie groß ist dieser Fluss?

10. Ihr müsst diesen Fluss überqueren. Wie stellt ihr das an?

Auf der nächsten Seite erfährst du, was deine Antworten über dich aussagen…