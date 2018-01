Dr. Adnan Smajić – Vom Mediziner zum Tee-Sommelier!

Die Fotografin Eugénie Sophie Berger mit französisch-österreichischen Wurzeln führte ein Interview mit Dr. Adnan Smajić – einem Mediziner und Tee-Sommelier, der in Sarajevo seit über sieben Jahren das Teehaus “Franz & Sophie” führt. Auf ausgesprochen bezaubernde Weise erzählt sie uns die Geschichte eines einzigartigen Handwerks, das in der bosnischen Hauptstadt sein Zuhause gefunden hat…



Eugénie Sophie: Woher kommst du – Wer bist du?

Adnan Smajić: Ich komme aus einem Land, das nicht mehr existiert. Ich komme aus Jugoslawien und dieses Land gibt es nicht mehr. Mein Beispiel führt vor Augen, wie relativ der Herkunftsort einer Person sein kann, er vermag schlichtweg auch nicht mehr bestehen. Ich lebe jetzt hier in Bosnien-Herzegowina, und wer weiß, wie dieser Staat später heißen wird oder in welchem Land ich in einigen Jahrzehnten sterben werde. „Woher kommst du?“ ist also eigentlich eine relative Frage…Stattdessen könnte man fragen: “In welcher Stadt bist du geboren? Im Nord-Osten des heutigen Bosnien-Herzegowinas, in Bijeljina, der weißen Stadt. Ich heiße Adnan, ich bin Tee-Sommelier und betreibe ein Teehaus in Sarajevo.

Wo und was hast du studiert?

Es war noch 1980/81, ich wollte eigentlich Journalismus studieren. Im jugoslawischen Schulsystem mussten wir gleich nach der Matura zum Militär. Davor sollte man sich aber für das Studium inskribieren. Nach meinem Jahr Militärdienst ist die Entscheidung in meiner Familie gefallen: „Nein, du studierst nicht Journalismus, davon kann man nicht leben. Du machst Medizin – davon kann man sehr gut leben!“. Auch wenn sich meine Begeisterung darüber in Grenzen hielt, habe ich es dann doch eingesehen und habe angefangen, Medizin zu studieren – vorerst ziemlich erfolglos, mein Hauptaugenmerk lag auf Handball, mein Studium habe ich nur nebenbei betrieben, das hat aber nicht funktioniert. Dann habe ich aus eigener Entscheidung den Studienstandort gewechselt – von Tuzla nach Banja Luka. Den Handballsport habe ich aufgegeben, um mich auf das Studium zu konzentrieren. 1990 konnte ich schließlich mein Studium abschließen.

Dein Studienende grenzt an den Beginn des Jugoslawienkrieges – wie hat er dein Leben bestimmt und was hast du gemacht?

Gleich nach dem Studium habe ich angefangen, im Krankenhaus meiner Heimatstadt Bijeljina zu arbeiten. Dann kam im April 1992 der Krieg nach Bosnien-Herzegowina und man musste fliehen. Meine Heimatstadt wurde in der Folge erobert. Danach habe ich von 1992 bis 1993 im Kriegslazarett in Gradačac gearbeitet. Mit dem Blut und den Verwundungen kann man als Mediziner leben, aber nicht mit dem Unglück der Menschen und dem Unsinn des Krieges. Zu einem bestimmten Zeitpunkt hat mich ein damaliger Freund aus meiner Handball-Mannschaft eingeladen, nach Süd-Deutschland, in der Nähe von Fürth zu ziehen – dieser Einladung bin ich 1993 auch gefolgt.

Wieso gerade nach Deutschland?

Ich bin ein Mensch, der ungerne verreist. Hätte es diesen Krieg nicht gegeben, wäre ich heute noch am selben Ort, in derselben Wohnung, eventuell Vater von 3 Kindern. Die Einladung nach Deutschland war eine aus der Not geborene Lösung. Es hätte jedes beliebige Land sein können. Im Nachhinein bin ich aber froh, dass es dann so gekommen ist. Denn Deutschland wird mein Leben nachhaltig verändert haben.

Wie ist es dir in Deutschland gegangen?

Anfangs war ich der deutschen Sprache überhaupt nicht mächtig und dachte, ich würde wohl nur eine kurze Zeit in Deutschland bleiben. Eigentlich wollte ich so weit wie möglich weg vom Krieg und all dem Unglück – auch die USA und Kanada standen daher zur Diskussion. Die Trennung vom Krankenhaus und den Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, ist mir schwer gefallen. Wir waren immerhin eine kleine, ethnisch durchmischte Gemeinschaft, die 24 Stunden am Tag gearbeitet hat – für alle Menschen ungeachtet der Herkunft und Religion. Untätigkeit vermittelt mir kein gutes Gefühl, ich habe also in Deutschland angefangen zu arbeiten. Zunächst habe ich alles angenommen, was sich angeboten hatte: ich war auf Baustellen tätig, und habe Getränke serviert, im Grunde genommen waren es kleine Arbeiten, solange ich die Sprache nicht konnte.

Für mich war es aber von Anfang an wichtig, ein beitragendes Mitglied der Gesellschaft zu sein, und so gut es ging, auf eigenen Beinen zu stehen. Nach diesen Gelegenheitsjobs habe in einem Altersheim gearbeitet, so wie die meisten Ärzte aus Bosnien-Herzegowina und Kroatien, die nach Deutschland geflüchtet sind. Es war mitunter die beste Zeit für alte Menschen in Deutschland, denn sie wurden von sehr gut ausgebildeten Medizinern betreut. Und da habe ich mich auch in meine erste Frau verliebt. Sie ist Deutsche und Liebe ist die beste Schule. Wir zogen zusammen nach Münster in Westfalen. Nebenbei habe ich Gesundheitswissenschaften studiert und mit der zunehmenden Sprachbeherrschung war die Integration deutlich einfacher und ich konnte meine Position in der Gesellschaft verbessern. Anfang 2000 habe ich schließlich angefangen, mich näher mit Tee auseinanderzusetzen.

Was macht ein Tee-Sommelier und aus welchem Grund hast du diesen Berufsweg eingeschlagen?

Ich habe angefangen, Tee zu trinken und schnell wurde die Idee geboren, einen Tee-Laden in Sarajevo zu eröffnen. Vielleicht war es eine Schnapsidee, aber immerhin: es war eine Idee! Für mich war von Anfang an klar, dass ich ohne besondere Kenntnisse, kein Teehaus eröffnen könnte. Auch aus meiner Aktivität als Arzt war mir bewusst, dass eine Symbiose aus Know-how und Leidenschaft elementar war, für eine erfolgreiche Tätigkeit. Es reicht aber eben nicht nur die Liebe zum Tee. Somit stand für mich fest, dass ich mir auch das nötige Spezialwissen anhand einer Ausbildung aneignen musste. Allerdings: das Sammeln von Wissen geschieht nicht nur mithilfe von Büchern. Nun war es Zufall, oder Glück? Die Tee-Akademie von Gschwendner wurde damals erst gegründet. Ich habe mich sofort angemeldet, war auf der Warteliste und habe schlussendlich mit Glück noch einen freien Platz bekommen.

Die Akademie befindet sich in der Nähe von Bonn, die mehrmonatige Ausbildung findet einmal jährlich mit 15 bis 20 Personen statt, und endet mit einer Abschlussprüfung. Der Vorteil besteht darin, dass man neben dem theoretischen Teil (Geschichte, Biologie, Physiologie etc.), die Gelegenheit hat, von einem echten Profi, einem „tea taster“ zu lernen. Tee ist schließlich eine komplexe Materie, man ist nicht nur Verkäufer. Vielmehr ist man mitverantwortlich für das körperliche und seelische Wohlbefinden seiner Kunden – denn genau darauf zielen die meisten Teesorten ab. Entscheidend für eine gute und richtige Kundenberatung ist, neben der Leidenschaft für seine Tätigkeit, ein hohes Maß an Wissen und Praxis. Meine Liebe zum Tee ist exponentiell mit dem Wissen um diese herrliche Materie mitgewachsen. Ohne die Akademie wäre es deutlich schwieriger gewesen, mein Teehaus zu eröffnen.

Wie ist die Idee für „Franz & Sophie“ entstanden? Und warum dieser Name?

Im Jahr 2005 bin ich nach Bosnien-Herzegowina zurückgekehrt, zunächst habe ich in Sarajevo wieder in der Pharmabranche gearbeitet. 2011 habe ich dann den Sprung ins kalte Wasser gewagt, und mein Teehaus eröffnet. Gleich zu Beginn stand der Name fest – sogar vor meinem Businessplan und vor dem Gang zur Bank. Um ihn herum erst haben die anderen Aspekte des Unternehmerdaseins Gestalt angenommen. Und der Name ist Programm: Tee lässt die Zeit stillstehen, er ist ein Genussmittel aus einer anderen Epoche, er ist etwas Nobles, etwas Konservatives, verkörpert Nostalgie für die alte K&K Monarchie, in einer Zeit als Segelschiffe mit den Teesorten aus aller Welt nach Europa kamen. Franz (Anm. d. Verf.: Franz Ferdinand) & Sophie sind mit der Stadt Sarajevo durch ihren Tod eng verbunden. Ich bin fasziniert von ihrer Liebesgeschichte, die allen Widrigkeiten zum Trotz Bestand hatte.

Wie kommt ein Mediziner dazu, sich derart anderweitig zu orientieren? Was ist die Philosophie hinter deinem Geschäft?

Wahrscheinlich, weil ich kein guter Mediziner war, oder weil ich Medizin nicht mochte (lacht). Jedoch vermisse ich das Krankenhaus, den Arztkittel, die Umgebung, das Arbeiten als Arzt mit Menschen hat schon eine besondere Note. Leider hat sich in der heutigen Zeit vieles verändert: Geld spielt eine immer dominantere Rolle in der Medizin. Durch mein Zweitstudium in Deutschland habe ich auch einen weiteren Aspekt der Gesundheitsbranche, die Pharmaindustrie, kennengelernt. Medizin ist zudem sehr „mechanisiert“ geworden. Mir war es stets wichtig, mir einen Raum zu schaffen, in dem ich mich wohlfühle. Indem ich Menschen dieses Wohlbefinden vermittle, entstehen Verbindung und die Bindung zu meinen Kunden. Sie sollen gemeinsam mit mir in die vielfältige und stressfreie Welt der Tees eintauchen, man kann auch so wunderbare Geschichten dazu erzählen. Ich habe viel Laufkundschaft, aber auch viele Besucher, die bei mir im Geschäft teils stundenlang verweilen.

Genauso wie das Ansetzen von Tee, Zeit braucht, sollen sich auch die Leute Zeit nehmen, um den vollen Genuss mit allen Sinnen wahrzunehmen. Tee kann man nicht im Vorbeigehen konsumieren! Ich will eine besondere Atmosphäre von Ruhe, Entspannung und Gemütlichkeit schaffen – die Kunden müssen dabei aber auch mit meiner Begeisterung für klassische Musik und Jazz vorliebnehmen (schmunzelt). Aber für die meisten rundet die Musik ohnehin mein Angebot ab. Viele berichten mir, dass sie insbesondere auch die Rauchfreiheit in meinem Geschäft schätzen – gerade im rauchgeplagten Sarajevo ist meine „Insel“ eine Oase. Der Kunde soll mit Vorfreude mein Teehaus betreten und mit Vorfreude auf den nächsten Besuch mein Geschäft wieder verlassen. Es ist wie ein geschlossener Kreislauf: ich liebe meine Arbeit, der Kunde fühlt sich wohl, weil ich meine Arbeit liebe.

Sarajevo ist bekannt für seinen bosnischen Kaffee und Bosnier legen viel Wert auf eine gepflegte Kaffee-Kultur. Ist es da eigentlich schwer, Tee zu verkaufen?

Oh absolut! Zuerst bietest du den Menschen etwas an, was sie vorher nicht kannten, und damit noch keine Erfahrung hatten. In Sarajevo beginnt der Tag mit Kaffee, man empfängt tagsüber Geschäftspartner, und abends auch Freunde mit einem Kaffee. Der Tag in Sarajevo ist auf das Engste mit diesem Getränk verbunden. Mir war bewusst, es würde recht schwierig werden, und es ist heute nach über sieben Jahren immer noch nicht leicht. Es kommen zwar immer mehr Menschen in mein Teehaus, ich friste aber nach wie vor ein gewisses Exoten-Dasein mit meinem Laden. Mittlerweile zähle ich zu meinen Stammkunden nicht nur Mitglieder der internationalen Community in Sarajevo, sondern auch Menschen aller Ethnien aus Bosnien-Herzegowina. Ja, es ist nicht leicht zu bestehen, aber die zufriedenen Gesichter meiner Kunden geben mir recht und ich würde es jederzeit wieder machen.

