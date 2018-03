Erdrutsch und Hochwasser in Kroatien! (FOTOS+VIDEO)

Die Kleinstadt Hrvatska Kostajnica kämpft seit Tagen mit hohen Wasserständen im angrenzenden Fluss Una, die durch konstanten Regen und Schneeschmelze entstanden. Ein Erdrutsch begrub zudem mehrere Häuser.

“Wie im Film verschwanden plötzlich etliche Häuser, Straßen und Autos wie vom Erdboden. (…) Mir scheint, dass die Natur hier so rasch handelt, dass man kaum vorbeugende Maßnahmen ergreifen kann. Glücklicherweise warnten die Nachbarn einander, als sie Risse auf der Straße sahen, sodass niemand verletzt wurde “, so Kroatiens Premierminister Andrej Plenković, der sich vor Ort selbst ein Bild von den derzeitigen Zuständen in Kostajnica machte.

Im Zuge anhaltender Regenmassen kam es nicht nur zu einem enormen Anstieg der angrenzenden Una, sondern auch zu hohen Wasserständen der Flüsse in ganz Kroatien. Schneeschmelze führte letztendlich am Dienstag zu einem Erdrutsch, der mehrere Häuser unter sich begrub. Verletzt wurde jedoch niemand.

Während sich der Wasserstand der Una langsam beruhigt, kann nach wie vor nicht ausgeschlossen werden, dass es nicht erneut zu einem Erdrutsch in dieser Region kommen wird.

