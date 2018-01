Es ist wieder soweit – Die schönste Frau der Stadt wird gesucht!

Der Termin fürs Finale der Miss Vienna Wahl 2018 steht bereits fest – fehlen nur noch die richtigen Kandidatinnen! Am 21. April 2018 wird der Schönsten der Schönsten das Krönchen aufgesetzt – und das auch heuer wieder in der Wiener Millennium City!



Vergangenes Jahr wurden neben der amtierenden Miss Vienna Elisa Dedu, auch Vize-Miss Sarah Chvala und die Drittplatzierte Virginia Rohrhan zu den drei schönsten Frauen der Stadt gekürt. Und eines ist gewiss – das Leben dieser drei Frauen hat sich am 22. April 2017 – dem Tag der Wahl – schlagartig verändert!

Wenn auch du gerne an aufregenden Shootings teilnehmen, tolle Preise abstauben und endlich Model-Luft schnuppern möchtest, solltest du diese Chance unbedingt nutzen. In folgendem Video vom letzten Jahr kannst du einige Eindrücke darüber gewinnen, was dich heuer erwarten würde:

Hast du das Zeug dazu, in die Fußstapfen der amtierenden Miss Vienna Elisa Dedu zu treten? Dann bewirb dich jetzt unter office@missvienna.at.