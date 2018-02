Februar-Horoskop – Was dich diesen Monat erwartet!

So gut wie nichts reizt uns mehr als das Wissen über unsere Zukunft. Somit ist es auch wenig verwunderlich, dass wir uns zunehmend mit Astrologie und unseren Sternzeichen befassen. KOSMO wagte für euch einen Blick in die Sterne.

Sternzeichen des Monats

DER WASSERMANN stellt sich in zwei Varianten vor: die einen sind schüchtern und ruhig, während die anderen sehr exzentrisch und energisch sein können. In jedem Fall kann man sie als große Denker charakterisieren, die sich vor allem durch Humanität auszeichnen und sehr gerne anderen helfen. Die Wassermänner sind in den allermeisten Fällen fähig, komplex und vorurteilsfrei zu denken, und sie sind gute Problemlöser. Trotz der Kommunikationsfähigkeit, die die Träger dieses Sternzeichens auszeichnet, brauchen sie doch etwas Zeit, um mit anderen Menschen in Kontakt zu treten.

Stärke: Progressivität, Originalität, Humanität

Schwäche: Temperament, Reserviertheit, Kompromisslosigkeit

Lieblingsfarbe: Türkis

Widder (21.3.-20.4.)

Die kommende Periode ist günstig für einen Neubeginn, und zwar vor allem für einen Neustart in der Bildung. Denken Sie darüber nach, etwas Neues zu lernen. Es besteht die Möglichkeit, dass sie jemanden kennenlernen, der ähnliche Vorlieben hat wie Sie. Treten Sie mit dieser Person in Kontakt. Besondere Aufmerksamkeit ist bei der Verwaltung der eigenen Finanzen geboten. Hüten Sie sich vor heuchlerischen Personen.

KOSMO-RAT: Hören Sie auf Ihren Körper!

Stier (21.4.-20.5.)

Es könnte sich bald eine gute Chance für einen Karrieresprung ergeben. Bemühen Sie sich, sie zu nutzen. Arbeiten Sie an Ihrer Beziehung zu Ihrem Partner und versuchen Sie, mögliche Unstimmigkeiten aufzuklären, die nur infolge schlechter Kommunikation entstanden sind, ohne eine ernsthaften Grund zu haben. Seien Sie im Straßenverkehr vorsichtig und hüten Sie sich, bis die Tage schöner werden, vor Erkältungen und Grippe.

KOSMO-RAT: Kümmern Sie sich um sich selber!

Zwilling (21.5.-21.6.)

Bemühen Sie sich, sofern Sie irgendwo im Rückstand sind, Ihre Verpflichtungen rechtzeitig zu erfüllen. Das zahlt sich mit Sicherheit mehr aus als der Stress, in den Sie geraten, wenn Sie alles in der letzten Minute machen. Es besteht die Möglichkeit eines unerwarteten finanziellen Gewinns. Widmen Sie Ihrem Partner mehr Aufmerksamkeit. Ihren Energieüberschuss können Sie beim Sport abbauen.

KOSMO-RAT: Gönnen Sie sich etwas!

