Feuerwehr rückt zu Vollbrand in Wien Favoriten aus

In einem Kleingartenverein im 10. Wiener Gemeindebezirk kam es zu einem Brand. Sechs Fahrzeuge der Feuerwehr mussten ausrücken, Verletzte gab es keine.

Um halb sechs in der Früh musste die Berufsfeuerwehr Wien ausrücken. Mit sechs Fahrzeugen und 31 Feuerwehrmännern wurde das Feuer in einem Kleingartenverein in Wien Favoriten gelöscht.

Zwei Hütten fingen Feuer und begannen zu brennen. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die Flammen auf angrenzende Hütten übersprungen.

Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Gegen 7:15 Uhr wurden auch die letzten Flammen gelöscht. Verletzte gab es beim Brandvorfall keine. Die Ursache ist derzeit noch unbekannt, die Polizei ermittelt, berichtet “vienna.at”.