FIRST IMMO: “Bisher unbeliebte Bezirke, wie der 10. oder 16. boomen regelrecht!”

Die Suche nach der richtigen Immobilie gestaltet sich gewiss nicht gerade einfach – vor allem als Laie. Welche Wiener Bezirke sich in puncto Lebensqualität am besten eignen, warum man bei der Wohnungs- bzw. Haussuche auf jeden Fall auf einen Makler setzen sollte, und vieles mehr besprachen wir mit einem wahren Experten auf diesem Gebiet, nämlich mit einem der Geschäftsführer des renommierten Immobilienbüros FIRST IMMO, Rudolf Kosa.

KOSMO: Seit wann gibt es FIRST IMMO bereits?

Rudolf Kosa: In dieser Form seit September 2012.

Welche Art von Immobilien vermitteln Sie und Ihre Mitarbeiter derzeit – und welche davon am häufigsten?

Wir vermitteln alle Immobilien, angefangen von kleinen Mietwohnungen bis hin zu großen Zinshäusern in und um Wien. Eigentumswohnungen und -häuser werden aber mit Abstand am meisten von uns vermittelt.

Was unterscheidet FIRST IMMO von anderen Immobilienbüros in Wien?

Wir bemühen uns um besonders hohe Beratungsqualität und Serviceorientierung unserer Makler und sind als Geschäftsführer auch voll im Tagesgeschäft tätig. Die Kunden bestätigen uns das in 99% aller Fälle. Da wir auch selbst Immobilienprojekte umsetzen, können wir die Kunden vollumfänglich in allen Belangen beraten und bieten dadurch einen absoluten Mehrwert.

Zählen viele Menschen aus Ex-Jugoslawien zu Ihrer Klientel?

Ja, Menschen mit ex-jugoslawischem Hintergrund sind generell sehr aktiv am Immobilienmarkt und die Community in Wien ist wirklich groß.

Tendieren Balkanesen eher dazu Eigentum zu kaufen, oder bevorzugen sie Miet-Wohnungen?

Je nach finanzieller Möglichkeit, aber sie kaufen eher.

Welche Bezirke in Wien können Sie in puncto Lebensqualität derzeit am meisten empfehlen?

Wien ist generell eine sehr lebenswerte Stadt. Wer das Städtische mag, ist in den Innenbezirken gut aufgehoben. Wer das Grüne bevorzugt, ist am Speckgürtel, also den suburbanen Siedlungen in der Umgebung der Stadt besser aufgehoben.

Gibt es eine Tendenz am Wiener Wohnungsmarkt? Gegenden, die derzeit besonders “angesagt” bzw. beliebt sind?

Aufgrund der preislichen Entwicklung boomen derzeit Lagen, die vor 10 Jahren noch weniger interessant waren. Hierzu zählen der 10., 11., 15., 16. und der 20. Bezirk sowie, die in Ungarn rechts der Donau gelegenen Landesteile, die als Transdanubien bezeichnet werden.

Können Sie uns Tipps für die Wohnungssuche verraten?

Suchen Sie sich einen ambitionierten und sympathischen Makler und geben Sie ihm das Gefühl, ernsthaft zu suchen und auf seine Expertise zu vertrauen. Des weiteren ist es sehr wichtig sich die eigenen Suchkriterien im Sinne einer Prioritätenliste aufzuschreiben, damit Sie bei der richtigen Immobilie zuschlagen können, auch wenn die Immobilie nicht zu 100% passt – meistens sind auch 90% optimal.

Aus welchem Grund sollte man dabei auf einen Makler setzen?

Ein Makler, der seit Jahren nichts anderes macht, als den Markt zu beobachten und Immobilien zu besichtigen, hat einen ganz anderen Einblick als ein Privater, der seit zwei Wochen sucht. Des weiteren klingt es relativ einfach: besichtigen, unterschreiben und gekauft!

Es gibt hier aber sehr entscheidende Faktoren, welche eine Immobilie positiv oder auch negativ beeinflussen. Wie hoch sind die laufenden Kosten, stehen Sanierungen im Haus an, sind Darlehen aufgenommen, ist das Dachgeschoss schon ausgebaut…? Ein Makler der sich wirklich bemüht und auch die rechtliche Fachkompetenz hat, wie das bei uns der Fall ist, kann auf genau diese Stolpersteine und wichtigen Kaufkriterien hinweisen.

Kontakt

FIRST IMMO

Lazarettgasse 30 / EG Top 2

1090 Wien

Tel.: 0676 / 93 93 663

Tel.: 0699 / 134 230 58

Mail: office@1mmo.at