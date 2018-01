Frau wurde 117 Jahre alt – dank ewigem Single-Dasein!

Emma Morano, eine Italienerin aus einer kleinen Stadt nahe Mailand wurde 117 Jahre alt. Ihr Geheimnis für ein langes Leben? Der Verzicht auf Herzschmerz und Liebeskummer!

Von 1899 bis 2017 lebte die bis vor kurzem älteste Frau der Welt. Ihr langes Leben verdankte sie eigenen Angaben zufolge dem ewigen Single-Dasein, aber auch der Tatsache, dass sie täglich zwei rohe Eier zu sich nahm.

Bereits im Alter von 14 Jahren musste sich Emma um ihre Familie kümmern, da ihr Vater im ersten Weltkrieg erblindet war. Sie verliebte sich in jungen Jahren, verlobte sich sogar, doch ihre große Liebe fiel an der Front. Emma musste dennoch heiraten, und geriet an einen gewalttätigen Mann.

Als sie schwanger wurde, das Kind aber verlor, hielt sie nichts mehr. Emma ließ sich scheiden, und blieb von diesem Zeitpunkt an Single.

