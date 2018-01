Ganz Zagreb ist auf der Suche nach diesem Paar!

Kennt jemand dieses Liebespaar? “Old Zagreb Tour” machte sich Anfang des Jahres via Facebook aus einem unglaublich herzerwärmenden Grund auf die Suche nach ihnen.

Old Zagreb Tour bietet Fahrten durch die kroatische Hauptstadt in modernisierten Oldtimern an. Ein junger Mann nutzte diese Gelegenheit, um seiner Liebsten im Zuge der letzten Fahrt des Jahres 2017 einen Antrag auf dem Rücksitz des Kultschlittens zu machen.

Das frisch verlobte Paar ließ sich im Anschluss mit dem Fahrer des Fahrzeugs ablichten. Der Transportdienst startete daraufhin auf seiner Facebookseite eine kleine Suchaktion. Sie wollen das Paar nämlich unbedingt Am Tag ihrer Hochzeit zum Traualtar chauffieren.

“Auf unserem Rücksitz kam es ausgerechnet während der letzten Fahrt des Jahres 2017 zu einem Heiratsantrag. Wir gratulieren unseren Frischverlobten Ana und Ivan. Gleichzeitig bitten wir sie, sich bei uns zu melden, da wir sie gerne am Hochzeitszeit zum Traualtar fahren wollen”, schrieb das Team.