Gogi Knežević boxt heute im Hallmann Dome

Der Wiener Box-Champion Gogi Knežević (38) wird heute im Hallmann Dome seinen 41. Profikampf bestreiten.

Im Kampf gegen den Ukrainer Achilles Szabo rechnet Gogi mit einem Sieg vor dem heimischen Wiener Publikum, welches ihn zuletzt vor zwei Jahren sehen durfte als er um den WBC-Titel kämpüfte. „Ich rechne fix heute mit einem Sieg. Es gibt keinen anderen Gedanken. Ich will den Wienern wieder einen guten Kampf zeigen und werde, wie immer, bis ans Limit gehen“, sagt Gogi, für den der Kampf eine Art Generalprobe für seine Karriere in Amerika ist.

Vorbereitung für Amerika

„Nach dem Kampf erwarte ich mir 2,3 Kämpfe in Amerika“, sagt Gogi, der es mit 38 Jahren nochmal wissen will. „Ich fühle mich top-fit und so lange das so ist, werde ich auch im Ring stehen. Die Chance, die sich für mich in Amerika geöffnet hat, will ich mir nicht entgehen lassen“, so Gogi, der die Boxhandschuhe noch nicht an den Nagel hängen will.

Einlass im Hallmann Dome ist heute ab 18 Uhr. Es ist zugleich voraussichtlich wohl Gogis letzter Kampf in Wien, da er nach den amerikanischen Kämpfen wohl seinen Rücktritt bekannt geben wird. “Ich werde es in Amerika versuchen und glaube nicht, dass es wieder einen Kampf in Wien geben wird”, so Gogi abschließend.