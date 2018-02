Großes Comeback: Das Lieblinsspielzeug der ’90s-Kids ist wieder da!

Polly Pocket: Der britische Hersteller bringt die herzförmige Tasche mit dem Polly Pocket Logo erneut auf den Markt.

Barbie mag eines der beliebtesten Spielzeuge für Mädchen sein, aber manche, die ein wenig älter sind, werden nicht gleich an Barbies denken, wenn man sie nach ihrem liebsten Spielzueg aus der Kindheit fragt, sondern eher an Polly Pocket. Zahlreiche Eltern sind bestimmt nicht nur einmal auf die klitzekleinen Polly Pocket-Teile getreten.

Polly Pocket wurde 1989 von Bluebird Toys eingeführt, bis es 1998 von Spielzeuggigant Mattel übernommen wurde. Leider wurde Polly Pocket trotz seines Erfolgs in den frühen ´90er Jahren (insgesamt wurden über 10 Millionen Stück verkauft) und trotz der ständigen Anpassung des Designs vom Markt genommen.

Aber nicht mehr lange! Laut Buzzfeed bekommt Polly Pocket einen Relaunch und bereits diesen Juni soll es wieder in den Regalen stehen. Das Kult-Spielzeug hat auch ein neues Aussehen bekommen, mit den aktualisierten Puppen, die etwas größer sind, als die der späten ´80er Jahre. Der Ralunch ist zuerst in den USA geplant, wo das Spielzeug im ganzen Land erhältlich sein wird. Ab dem 8. Juni ist die Tasche dann auch im Internet für etwa 40 Euro erhältlich.

Polly Pocket war eine Idee von Chris Wiggs, der dieses Spielzeug 1983 für seine Tochter entwarf, indem er eine Puderdose als Zuhause für die Puppen seiner Tochter ausstattete.

Übrigens – wenn du deine originalen Polly Pocket-Verpackungen behalten hast, dann könntest du bald ordentlich abkassieren. Denn seltene Versionen der Spielzeuge, die seit 2015 nicht mehr produziert wurden, werden auf eBay.co.uk für Unsummen verkauft.

So kannst du feststellen, ob deine alten Spielzeuge ein Vermögen wert sind:

• Jedes Polly Pocket, die nach 1998 erstellt wurde, wird von Mattel hergestellt – das sind einige der Spielzeuge, die jetzt für unfassbare Geldsummen auf eBay.co.uk verkauft werden.

• Überprüfe den Zustand aller Spielzeuge, insbesondere der von Mattel, die über Scharniere verfügen, mit denen die Miniaturpuppen bewegt werden können. Wenn sie in gutem Zustand sind, werden sie mehr wert sein.

• Um einen Preis festzusetzen, schaue dir ähnliche Angebote an, um zu sehen, zu welchem Preis sie verkauft werden.

• Jegliche Gegenstände mit Originalverpackung sind wesentlich mehr wert als die, die keine Verpackung haben. Du kannst dennoch eine angemessene Menge erhalten, wenn das unverpackte Spielzeug besonders selten ist.