Gudenus gibt Weihnachten für seine serbische Ehefrau auf

Der FPÖ-Politiker muss sich mit seiner Weihnachtsfreude und Silvesterparty-Laune gedulden. Denn seine Frau feiert das orthodoxe Weihnachtsfest erst kommendes Wochenende.

Für viele sind die Feiertage bereits vorbei und der Arbeitsalltag ist eingekehrt. Nicht so für den Nationalratsabgeordneten Johann Gudenus. Im Mai gab er seiner Tajana das Ja-Wort in einer orthodoxen Kirche. Seitdem hält sich Gudenus strikt an die orthodoxen Riten und Regeln der Religion seiner Frau.

Während die meisten Christen Heiligabend und Weihnachten am 24. Und 25. Dezember feiern, begehen orthodoxe Kirchen Christi Geburt erst am 6. Und 7. Jänner. „Wir warten noch mit den Feierlichkeiten. Bei uns hängt der Julianische Kalender an der Wand“, so der Politiker in einem Interview. Heuer verbringt Johann Gudenus sein erstes orthodoxes Weihnachtsfest in seiner eingeheiraten Familie. Die Traditionen sind unterschiedlich.

Weder Christkind noch Bescherung wird es geben. Denn Väterchen Frost bringt die Geschenke. „Am Weihnachtsmorgen hole ich den Badnjak aus dem Wiener Wald. Den Eichbaum fälle ich selber, das hat mir die Tajana so erklärt“, sagt Gudenus. Der „Badnjak“ ist das Pendant zum österreichischen Christbaum. Der Baum wird geschmückt oder un-geschmückt aus dem Haus gebracht und im Garten auf ein Feuer gelegt, dass Licht und Wärme symbolisieren soll. Wie die Nachbarn auf die neue Weihnachtstradition reagieren werden, wird sich erst zeigen.

Für die MA 48 wird es ein arbeitsintensives Fest, denn üblicherweise wird Stroh vor und im Haus verstreut. Dieses Ritual soll an Betlehem, den Geburtsort Jesu Christi, erinnern. An die besonderen Essensregeln in der Vorweihnachtszeit hat sich Gudenus ebenso gehalten. Denn Kebab gibt es erst wieder ab den 7. Jänner. Davor hält man eine 40-tägige Fastenzeit ein, die einem vegetarischen Lebensstil entspricht.

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!

*Diese Meldung hat satirischen Charakter.*