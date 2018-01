Haarscharf: Passagierjet landete fast im Meer

Am Samstagabend kam es fast zu einer schrecklichen Tragödie, als ein Passagierjet bei der Landung in Trabzon (Türkei) von der Piste abkam, und an einem steilen Hang im Schlamm stecken blieb.

Die Passagiere der türkischen Pegasus Airlines kamen am Wochenende noch mit einem blauen Auge davon, als der Jet nur wenige Meter vom Meer entfernt, auf einem steilen Hang stecken blieb.

Medienberichten zufolge soll allerdings keiner der 168 Fluginsassen verletzt worden sein. Kurze Zeit später tauchten in den sozialen Netzwerken bereits Aufnahmen auf, die den Absturzort und das Innere des Jets zeigten. Die Passagiere sollen über Notausgänge und Rutschen in Sicherheit gebracht worden sein.

Dün akşam Trabzon’da pistten çıkan TC-CPF kuyruk tescilli uçağın tahliyesine dair video pic.twitter.com/eFtEas32js — HavaSosyalMedya 🛫 (@HavaSosyalMedya) 14. Januar 2018

Das rechte Triebwerk sei vom Flügel abgebrochen, und ins Meer gestürzt, das Fahrwerk sei abgetrennt worden. Die Start- und Landebahn des Flughafens in der nordtürkischen Stadt liegt unmittelbar an der Schwarzmeerküste.

Die Boeing 737 hatte Berichten zufolge auf der regennasser Piste Probleme beim Bremsen. Wieso das Flugzeug aber von der Piste abkam, ist noch unklar. Offenbar hatte das Flugzeug Probleme beim Abbremsen. Die Geschwindigkeit des Jets betrug am letzten Drittel der Piste noch immer über 200 km/h.