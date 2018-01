Hanuma kocht “Jufka bzw. Maslenica“ – den Blätterteig vom Balkan

Foodbloggerin Elma Pandžić verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Österreich und Bosnien-Herzegowina.

Gemeinsam mit Elma versorgen wir unsere Leser nun alle zwei Wochen mit den leckeren Rezepten. Diesmal zeigen wir euch, wie man den Blätterteig vom Balkan zubereitet.

Immer wieder wurde ich nach einem Rezept für Jufkateig gefragt, der am Balkan für Burek (Jufkateig mit Faschiertem) und andere Pitaarten verwendet wird. Viele bezeichnen die Zubereitung des Teiges als Kunst, dabei ist es nur Übung, die den Meister macht. Maslenica ist eine Variante vom Blätterteig, die als eine Art Brotersatz dient und gerne zu Fleischgerichten serviert wird. Der Name „Gesattelte Maslenica“ wird in meiner Heimat für Maslenica mit Brathähnchen verwendet (siehe Foto).

Für den Teig für die Maslenica (für 4 Personen):

Form mit 34-36 cm Ø

800 g Mehl

480 ml lauwarmes Wasser

2 TL Salz

3 EL Öl

Zum Bestreichen/Beträufeln:

100-150 ml warmes Öl für das erste Bestreichen

ca. 150 g geschmolzene Butter zum Beträufeln der Schichten

ca. 100-200 ml heißes Wasser zum Übergießen

Weitere Mengenangaben für die Zubereitung von Jufka- oder Strudelteig:

Für den Teig (für 2 Personen):

Form: Ø 27-30 cm

500 g Mehl

320 ml lauwarmes Wasser

1 TL Salz

2 EL Öl

Für den Teig (für 3-4 Personen):

Form: Ø 34-36 cm

700 g Mehl

420 ml lauwarmes Wasser

2 TL Salz

3 EL Öl

Für den Teig (für 4 Personen):

Form: Ø 34-36 cm

800 g Mehl

480 ml lauwarmes Wasser

2 TL Salz

3 EL Öl

Für den Teig (für 5-6 Personen):

Form: großes Backofenblech oder eine Runde Form mit Ø 40 cm

1 kg Mehl

640 ml lauwarmes Wasser

2-3 TL Salz

4 EL Öl

