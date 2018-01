Headbutt: Video von Prügelei zwischen Alen und Tifa aufgetaucht!

Das Neujahrskonzert der Kultband Bijelo Dugme in Budva endete in einem wüsten Faustkampf zwischen Mladen Vojičić Tifa und Alen Islamović – KOSMO berichtete. Nun tauchte auch ein Video auf, das die Schlägerei unter Kollegen hautnah dokumentiert.

Medienberichten zufolge, kam es nach dem Ende des Auftrittes der ehemaligen Mitglieder der legendären jugoslawischen Band zu einer Schlägerei zwischen Alen und Tifa.

Die beiden ehemaligen Sänger der Gruppe „Bijelo Dugme“, Alen Islamović und Mladen Vojičić Tifa bekamen sich nach einem Silvesterkonzert in Budva so richtig in die Haare.