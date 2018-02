Heimisch oder international: Auf welche Musik steht der Balkan? (VIDEOS)

Eine Karte der größten YouTube-Hits vom vergangenen Dezember zeigt, dass der Großteil der Balkanländer heimische Musik der internationalen vorzieht.

Auch wenn die Pop-Hits „Havana“, „Criminal“ und „Perfect“ die YouTube-Listen der ganzen Welt anführt, so besteht in vielen Ländern immer noch ein großer Hang zu Musik in der Landessprache bzw. von heimischen Künstlern.

Dieser Anti-Mainstream-Trend ist vor allem in den Balkanländern stark vertreten, wie man anhand einer Liste des Journalisten-Kollektivs „The Pudding“ sehen kann. Dafür wurden YouTube-Daten von 3.000 Städten rund um die Welt gesammelt und so die jeweils größten Musikhits des Monats ermittelt.

Welche Musik hört ihr am liebsten? Internationale.

Vom Balkan.

Sowohl als auch. Ergebnisse

Auch wenn sich so manch einer die Frage stellt, warum Ceca auch 2017 zu den größten Stars gehört, der sollte vielleicht wissen, dass in allen zentralasiatischen Staaten im Dezember 2017 „Gangam style“ (2012) die Hitliste anführte, während man in Seattle den Michael Jackson-Hit „Beat it“ (1982) am häufigsten geklickt hat.

Auf den nächsten Seiten findet die Top-Hits des Balkans.