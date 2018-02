“How to make a porn?”: KOSMO verlost 1×2 Tickets für den heißen...

Wien bekommt sein erstes Porn Film Festival. Von 1. bis 4. März fragt sich die ganze Hauptstadt “What is porn?”. Neben vielen anderen Events findet auch ein Workshop zum Thema “How to make a porn?” statt – für den wir 1×2 Tickets an unsere Leser verlosen.



Nachdem Yavuz Kurtulmus als Leiter des International Queer Minorities Film Festival Transition in den letzten Jahren bemerkte, dass der Pornoabend beim Festival immer ausverkauft war, beschloss er diesem Thema eine breitere öffentliche Diskussion zu ermöglichen, und rief das erste Wiener Porn Film Festival ins Leben.

Im Zuge des Festivals wird es eine diverse Mischung aus natioanlen und internationalen Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilmen zu sehen geben. Den Rahmen bilden Q&As mit den Filmemacherinnen, Diskussionsrunden, Vorträge, Workshops, eine Ausstellung und natürlich Parties.

Am Samstag, den 3. März findet von 15 bis 17 Uhr ein Workshop zum Thema “‘How to Make a Porn?’ – Pornos selber machen, von der Idee zur Durchführung” im SCHWELLE7 statt. Und ihr habt jetzt die einmalige Gelegenheit daran teilzuhaben. Hier geht’s zu allen Infos rund um den Workshop.

Gewinnspiel: Wenn du die begehrten Workshop-Tickets gewinnen möchtest, sende uns bis 28. Februar 2018 eine E-Mail mit dem Betreff “PFF” an gewinnspiel@kosmo.at. Vergiss deinen vollen Vor- und Nachnamen nicht. Mit etwas Glück kannst du dabei sein!