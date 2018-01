“Hrvati meet Schönbrunn”: Zum 71. Mal findet Wiener Kroatenball statt

Am 20. Jänner lädt der Kroatenball zum 71. Mal in das Parkhotel Schönbrunn ein. Der Wiener Kroatenball gilt als die repräsentativste Veranstaltung der Kroaten in Wien und steht unter dem Motto “Hrvati meet Schönbrunn”.

Bei diesem Ball wird nicht nur getanzt, denn der Ball versteht sich als eine wichtige Integrationsveranstaltung. Der Wiener Kroatenball baut auf vier Säulen Kultur, Diplomatie, Politik und Wirtschaft – und vereint in sich das großstädtische Flair Wiens, die berühmte Wiener Balltradition und eine ausgeprägte kroatische Note.

Laut Ballkomitee liegt das Hauptaugenmerk dieses Balles auf kroatischer Musik und Kultur, wobei auch Gäste aus anderen Sprach- und Kulturkreisen willkommen sind. Wurde der Ball einst im Palais Lichtenstein abgehalten, ist man mittlerweilein den “schönsten Ballsaal” Wiens gesiedelt.

Der Ball zählt zu den größten integrativen Veranstaltungen Wiens. Dadurch möchte sich die kroatische Gemeinschaft in Wien in einer sympathischer präsentieren und die Beziehungen zwischen Österreich und Kroatien pflegen. Auch die burgenländischen Kroaten spielen dabei eine wesentliche Rolle.

Am 20. Jänner ab 19:30 Uhr werden die Gäste im Parkhotel Schönbrunn empfangen. Um 20:30 Uhr findet die feierliche Balleröffnung statt.

Nähere Informationen gibt es hier:

+43 (1) 504 63 54

kontakt@hrvatskibal.at