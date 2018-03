In Bosnien-Herzegowina gibt es eine Quelle der Gesundheit

Banja Vrućica liegt unweit von Teslić im Usora-Tal und ist seit Jahrzehnten berühmt. Mit der Modernisierung seiner kompletten Kapazitäten ist es zu einem angesehenen medizinischen Zentrum in der Region geworden.

Die heilsame Wirkung des Thermomineralwassers von Banja Vrućica war bereits den alten Römern bekannt. Zu medizinischen Zwecken wird diese Quelle offiziell seit den Zwanzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts genutzt und die Fachklinik für die Behandlung, Prävention und Rehabilitation bei kardiovaskulären und rheumatischen Erkrankungen wurde 1959 gegründet. Da der Bedarf aber aufgrund der modernen Lebensweise angestiegen ist, wurden in der Kurklinik hervorragende diagnostische und therapeutische Methoden und andere Angebote entwickelt, die nicht nur auf erkrankte Patienten, sondern auch auf Geschäftsleute und Sportler abgestimmt sind.

Das Kurbad

Patienten aus der ganzen Region und immer häufiger auch aus dem Ausland erkennen die außergewöhnlichen Möglichkeiten, die ihnen Banja Vrućica bietet. Hochqualifiziertes Personal garantiert den Gästen während der Behandlung und Rehabilitation 24 Stunden pro Tag hervorragende Pflege mithilfe moderner medizinischer Technologie und begleitende Angebote.

FOTOGALERIE 1 of 3

Im Bereich der kardiovaskulären Erkrankungen werden in Banja Vrućica in der Rehabilitation von Myokardinfarkten oder nach Herzoperationen (Einsetzung eines Bypasses, Pacemakers oder Stents, Herzklappenoperationen) ebenso ausgezeichnete Erfolge erzielt wie bei Patienten, die an Erkrankungen der Blutgefäße leiden. Ihnen stehen gut geplante medizinische Programme zur Verfügung, die sie unter ärztlicher Aufsicht in ihr normales Leben zurückführen, ihr Immunsystem stärken und sie befähigen, eventuelle zukünftige Krankheitsrisiken zu vermeiden.

Diabetes mellitus bringt als weit verbreitete Erkrankung des modernen Menschen eine Reihe von Folgekrankheiten mit sich, denen man in Banja Vrućica erfolgreich begegnet. Mittels eines Programms der angepassten Ernährung und körperlicher Aktivitäten wird Übergewicht reduziert, erhöhter Blutdruck reguliert und Stresskontrolle geübt. Und in der hyperbaren Kammer werden in höchstmöglichem Maße die unangenehmen und gefährlichen Folgen einer Polyneuropathie behandelt. Die hyperbare Kammer wird auch zu ästhetischen Zwecken als Anti-Aging-Behandlung eingesetzt, denn sie regt die Kollagensynthese an und strafft die Haut.

Die Diagnostik und Rehabilitation von Patienten, die an verschiedenen rheumatischen, neurologischen, pulmologischen und orthopädischen Erkrankungen leiden, erfolgt in modernen Ambulanzen, in Pools und Wannen mit mineralisiertem Thermalwasser, durch medizinische Massagen und Apparate, die ihnen die Beweglichkeit und Gesundheit zurückgeben. Die modernen Unterkunftskapazitäten und die gesunde Ernährung sowie auch die wunderschöne Natur, in der Banja Vrućica liegt, tragen ebenfalls zur schnellen Erholung bei.

FOTOGALERIE 1 of 3

Das Kongress- und Sportzentrum

Firmen, die für ihre Geschäftspartner und Mitarbeiter Seminare, Beratungen und sonstige Versammlungen organisieren, steht ein Kongresszentrum mit Sälen und Salons zur Verfügung, die technisch nach europäischen Standards ausgestattet sind. Bei der Einrichtung wurde der Akustik, der dazugehörigen Ausrüstung, der Klimatisierung und der Anordnung der Räume besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Den Nutzern stehen Projektoren, Tafeln, Plasma-Fernseher, hochwertige Soundanlagen, kabellose Mikrophone sowie Anlagen für Audioaufnahmen und Simultandolmetschen zur Verfügung. Damit erfüllt das Angebot auch die höchsten Ansprüche.

Das Hotel Kardinal****

Auch viele Sportclubs der Region wissen das Angebot von Banja Vrućica zu schätzen und nutzen seine Kapazitäten für Trainingslager. Massagen, medizinisches Wellness, Spa-Programme, Pools, nahegelegene Sportplätze und eine Reihe weiterer Angebote für Sportler sind ein wahrer Segen. Bei der Vorstellung dieses vielseitigen Zentrums darf auch das Hotel Kardinal nicht fehlen, das aufgrund seines modern und funktional eingerichteten Interieurs und Exterieurs seine vier Sterne nicht zu Unrecht trägt. Das Hotel verfügt über 337 Betten in 196 luxuriös ausgestatteten Einzel- und Doppelzimmern und Appartements. Alle Zimmer verfügen über Badzimmer, Fernseher, Telefon, Minibar, Klimaanlage und Internet, sodass der Gast während seines Aufenthalts auch seinen Geschäftsverpflichtungen ganztägig nachgehen kann. Neben allem bisher Genannten steht Ihnen in Banja Vrućica auch ein 7 km langer, eigens angelegter Weg für Spaziergänge oder Radtouren zur Verfügung. Die saubere Luft, gepflegte Wälder und blühende Parks mit einheimischen Pflanzensorten runden den Gesamtkomplex ab und bieten einen nicht alltäglichen Aufenthalt zur Erholung in der Natur.

Hotel Kardinal****

Tel: 00387 53 421 200

recepcija@banja-vrucica.com

www.banja-vrucica.com