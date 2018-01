In Erinnerung an „The Cranbarries“- Frontsängerin: „Sarajevo hat mich verändert“ (VIDEO)

Am 15. Jänner 2018 erreichte die Nachricht über den Tod der Frontsängerin der irischen Band “The Cranbarries” die Weltöffentlichkeit. Mit gerade 46 Jahren verstarb Dolores O’Riordan. Die Todesursache ist noch unbekannt.

Die Sängerin der irischen Band The Cranbarries, Dolores O’Riordan ist tot. Am Montag sei sie im Alter 46 Jahren in London plötzlich verstorben, gab die Sprecherin der Band bekannt. Sie bat um Rücksicht auf die Familie und Freunde, die am Boden zerstört sind. Zur Todesursache wurde nichts mitgeteilt.

LESEN SIE AUCH: Bono 20 Jahre nach U2-Konzert in Sarajevo: “Die süßeste Nacht meines Lebens” (VIDEO) Vor 20 Jahren hat das legendäre U2-Konzert in Sarajevo stattgefunden. Fast vier Jahre lang war die Stadt von bosnisch-serbischen Truppen umzingelt. Nach der Befreiung reiste die irische Band nach Bosnien-Herzegowina.

The Cranbarries wurden in Limerick im Jahr 1989 gegründet. Den internationalen Durchbruch schafften sie in den 90er Jahren. Dolores O’Riordan wurde 1971 in Ballybricken in Irland geboren. Bereits während der Schulzeit sang sie im Chor, spielte Klavier und komponierte Lieder. Ihre unverwechselbare Stimme prägte den Klang der Band. Sie schrieb die meisten Texte und einen Teil der Musik.

In den 90er Jahren erreichte die Band ihren musikalischen Höhepunkt. Sie nutzen ihren Erfolg um auf die Missstände weltweit aufmerksam zu machen, einschließlich auch auf den Krieg in Bosnien-Herzegowina. 1996 erschien ihr Album “To The Faithful Departed”, auf dem zwei Songs (Bosnia, Free to Decide) dem Balkan-Land gewidmet wurden. Mit beiden Liedern warnt man vor der Zerstörung Bosnien-Herzegowinas. Man kritisiert die Ignoranz der Welt und die Tatenlosigkeit.

LESEN SIE AUCH: Bosnien-Herzegowina kämpft noch immer mit Flüchtlingsproblematik innerhalb des Landes In Bosnien-Herzegowina gibt es noch immer 100.000 Kriegsvertriebene, Tausende Menschen leben ohne Häuser und sind von Armut betroffen, so eine Studie über die aktuelle Lage.

Dolores O’Riordan war Teil des Pavarotti-Ensembles und wirkte am Album, dass 1996 für die Kinder aus Bosnien-Herzegowina aufgenommen wurde, mit.