Jala Brat & Buba Corelli machen gemeinsame Sache mit RAF Camora!

Was für ein Weihnachtsschmankerl – Jala Brat & Buba Corelli schlossen sich endlich mit RAF Camora zusammen, und versorgten uns pünktlich zur Weihnachtszeit mit einem neuen Megahit!

Es gibt derzeit drei Musiker, die bei der Diaspora einen besonderen Stellenwert genießen und unglaublich angesagt sind. Zwei davon sind ohnehin schon so gut wie immer im Doppelpack unterwegs und längst eine ganz große Nummer am Balkan. Der dritte – ein Wiener aus Fünfhaus – zählt mittlerweile zum erfolgreichsten Rapper des deutschsprachigen Raums.

“Meine Balkan-Chica in Highheels oder Sneakers – sie spielt in ‘ner anderen Liga” – Dass Frauen aus der Balkanregion weltweit zu den begehrtesten zählen, ist allgemein bekannt. Das stellt nun auch einer der angesagtesten Rapper des deutschsprachigen Raums in seiner neuen Single klar.