Jugend-Internet-Monitor 2018: Das sind die beliebtesten Sozialen Netzwerke

Trotz Rückgängen bei der Nutzung bleiben WhatsApp, YouTube und Instagram sind die sozialen Netzwerke weiterhin von großer Bedeutung, das ergab der Jugend-Internet-Monitor 2018. Einige alte Netzwerke mischen weiterhin mit.

Die EU-Initiative saferinternet.at beauftragte das Institut für Jugendkulturforschung mit der Erhebung des „Jugend-Internet-Monitors“. Bei einer repräsentativen Online-Umfrage wurden 400 Jugendliche in ganz Österreich im Alter von 11 bis 17 Jahren zur Nutzung von Sozialen Netzwerken befragt. Ziel war es, herauszufinden, welche der Plattformen bei jungen Menschen hierzulande am beliebtesten sind.

Lesen Sie auch: 2017: Wien hatte höchste Arbeitslosenquote! Im Vergleich zu den restlichen Bundesländern verzeichnete Wien als Bundeshauptstadt im vergangenen Jahr die höchste Arbeitslosenquote.

WhatsApp und YouTube weiterhin an der Spitze

Die mit Abstand beliebtesten Sozialen Netzwerke von österreichischen Jugendlichen sind WhatsApp (85 Prozent) und YouTube (81 Prozent). 63 Prozent nutzen das Bilder-Netzwerk Instagram, danach folgt bereits die Foto-Sharing-App Snapchat (59 Prozent). Das größte Soziale Netzwerk der Welt, Facebook, rangiert in dieser Altersgruppe wie letztes Jahr auf dem fünften Platz mit 52 Prozent.

Skype als Plattform für Spieler

Heuer erstmals in die Erhebung aufgenommen wurde das Videotelefonie-Netzwerk Skype, das mit 30 Prozent den sechsten Platz belegt. Skype hat vor allem in Zusammenhang mit Computerspielen eine hohe Bedeutung. So werden Spiele unabhängig von einem echten Multiplayer-Modus gleichzeitig miteinander gespielt, indem parallel eine Video-Konferenz mit allen Teilnehmern gestartet wird.

Social Media beliebter bei Mädchen als bei Jungs

Der Jugend-Internet-Monitor 2018 macht deutlich, dass es teilweise große Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt. WhatsApp (Mädchen 89 Prozent / Burschen 81 Prozent), YouTube (Mädchen 85 Prozent / Burschen 77 Prozent), Instagram (Mädchen 74 Prozent / Burschen 53 Prozent) und Snapchat (Mädchen 73 Prozent / Burschen 45 Prozent) sind aktuell bei Mädchen deutlich beliebter als bei Burschen.

Die Wichtigkeit der sozialen Netzwerke für Jugendliche

Im Jugend-Internet-Monitor 2018 wurde auch die Frage nach der Relevanz („Wie wichtig ist dir diese Plattform ganz persönlich?“) der Plattformen gestellt. Berücksichtigt wurden hier die Angaben jener Befragten, welche die Plattform auch tatsächlich nutzen. Die sechs Favoriten für Jugendliche, welche mit „sehr wichtig“ bewertet wurden, sind: WhatsApp (78 Prozent), Telegram (66 Prozent), YouTube (53 Prozent), Facebook (47 Prozent), Instagram (45 Prozent), und Snapchat (44 Prozent).

Dabei zeigt sich, dass WhatsApp (2017: 77 Prozent) als meistgenutztes Netzwerk auch mit Abstand das relevanteste für Jugendliche ist. Das neu erhobene Telegram sichert sich auf Anhieb den zweiten Platz. YouTube konnte im Vergleich zum Vorjahr (2017: 45 Prozent) um 8 Prozent zulegen. Facebook (2017: 21 Prozent) verzeichnet ein Plus von 26 Prozent, Instagram (2017: 34 Prozent) steigert sich um 11 Prozent.