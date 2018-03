Kid Pex & Freshmaker: Wiener Balkan-Rap auf IDJ (VIDEO)

Das bekannte Belgrader Label IDJVideos hat letzte Woche die gemeinsame EP des Wiener Rappers Kid Pex und Produzenten Freshmaker veröffentlicht.

Die EP trägt den Titel “Kodeks” und enthält 7 Lieder, wobei auf IDJ Videos auch drei Musikvideos zu den Liedern “Domovina”, “Voljela” und “Ne, ne, ne” veröffentlicht wurden. Der Track “Domovina”, auf dem der Sänger Chieel vertreten ist, konnte bisher das meiste Interesse wecken: In dem Lied geht es um die Reise in die alte Heimat. Kid Pex, der vor vier Jahren sein letztes Album “Bečka škola” auf IDJ veröffentlichte, meldet sich damit am Balkanzurück – dort, wo er einst mit dem Hit “Kako je u Beču” (feat. Juice) für Furore sorgen konnte. Sein Produzent Freshmaker, mit dem er bereits 11 Jahre zusammenarbeitet, hat dieses Jahr die goldene Schallplatte in Deutschland bekommen (Kollegah & Farid Bang – JBG3).

Wie die Kollabo der beiden Weggefährten klingt, könnt ihr hier hören und sehen:

Domovina

Der Track Domovina hat bereits die 50.000-Clicks-Marke geknackt. Schöne Drohnenaufnahmen aus Kroatien sind das Highlight des Videos.

Ne, Ne, Ne

Im Track “Ne, ne, ne” versucht sich Kid Pex erstmals auch als Sänger mit Autotune-Hook.

Voljela

Das VIdeo zum Liebeslied “Voljela” ist das Werk des deutschen Regisseurs Felix Wollner, der dafür talentierte Schauspieler aus der deutschen Filmbranche gewinnen konnte.