Kollegen spenden Überstunden, damit Vater bei krankem Sohn sein kann

Damit ein Vater Zeit mit seinem schwerkranken Sohn verbringen konnte, riefen seine Arbeitskollegen eine Spendenaktion der anderen Art ins Leben.

Nach einem Konzert im Sommer kollabierte der 19-jährige Sohn des Außendienstmitarbeiters eines Maschinenbauunternehmens während eines Konzertes. Als er ins Krankenhaus eingeliefert wurde, lag seine Herzleistung nur noch bei 20 Prozent.

Ein elektrischer Impuls seiner Defibrillator-Weste holte ihn wenig später zurück ins Leben. Diese trug er, nachdem er wenige Monate zuvor durch einen Grippevirus an einer Herzmuskelschwäche erkrankte.

Der Vater des Teenagers wollte jede freie Minute bei seinem in Lebensgefahr schwebenden Sohn verbringen. Als er letztendlich sogar neben dem Krankenhaus campierte, und seinen gesamten Urlaub und die Überstunden aufgebraucht hatte, bat er seinen Vorgesetzten um Freistellung. Dieser hingegen hatte eine andere Idee.

Er verschickte kurzerhand eine Mail an alle 110 Mitarbeiter und fragte, ob sie ihre Überstunden an ihren Kollegen in Not spenden würden. Dies bat er Berichten zufolge an, damit die Familie nicht auch noch um ihre Existenz besorgt sein müsse, wenn das Einkommen des Vaters im Falle eines unbezahlten Urlaubs wegfallen würde.

Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten – 930 Stunden kamen insgesamt zusammen, was bei einer 35-Stunden-Woche rund 133 freien Tagen entspricht. Die Herzleistung von seinem Sohn fiel zu diesem Zeitpunkt auf gerade einmal fünf Prozent.

Jeden Tag habe der besorgte Vater am Bett seines Sohnes verbracht, und sein Zustand verbesserte sich zunehmend. Zwar wartet der 19-Jährige nach wie vor auf ein Spenderherz, gehe aber mittlerweile wieder zur Schule – und sein Vater wieder zur Arbeit.