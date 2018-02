KOSMO verlost 10×2 Karten für die BabyExpo 2018

Bereits zum 18. Mal findet die BabyExpo vom 4. bis 6. Mai in der Wiener Stadthalle statt. Und KOSMO verlost 10×2 Karten an unsere Leser!

Rund 250 nationale und internationale Hersteller und Händler präsentieren die neuesten Produkte im Baby-Sektor, vom Schnuller über Spielzeug bis zu Buggy und Kinderwagen – alle denkbaren Bereiche sind abgedeckt. Informationen zu Schwangerschaft und Geburt, Ernährung und Hygiene, Amtswegen und medizinischen Fragen und vieles mehr erwarten die Besucher an den zahlreichen Info-Ständen öffentlicher und privater Institutionen.

Das tägliche Bühnenprogramm mit dem legendären Väter-Wickelwettbewerb und sensationellen Preisen vom Autositz bis hin zum kompletten Kinderwagen bietet Unterhaltung für die ganze Familie, für Betreuung und Versorgung ist ebenfalls gesorgt: BabyBar, hochwertige Gastronomie, Krabbelstube, Kinderspielplatz sowie ausreichend Still- und Wickelbereiche.

Neu im Programm: Die Schwangeren-Lounge als Entspannungs-Oase mit wertvollen Infos rund um Schwangerschaft und positive Geburtserfahrung – sowie die Kindersicherheits-Insel mit Informationen, Tipps und praktischen Demonstrationen rund um die Sicherheit unserer Kleinsten im Auto.

Im November wird die BabyExpo zum zweiten Mal auch in der Arena Nova in Wiener Neustadt veranstaltet. Vom 16.-18. November gibt es also wieder ein zweites Mal die Gelegenheit, sich über alles rund ums Baby zu informieren und die Kleinsten auszustatten. Die Arena Nova lockt mit Gratis-Parkplätzen für alle Besucher – wer mit dem Zug kommt, kann die Messe gemütlich mit dem kostenlosen Shuttle-Bus vom Bahnhof erreichen.

Laufend aktualisierte Informationen zur BabyExpo gibt es auf www.babyexpo.at

18. BabyExpo 2018

4. – 6. Mai 2018

täglich 9 – 18 Uhr

Wiener Stadthalle, Halle D

Tickets 12,- (VVK 10,-)

www.babyexpo.at